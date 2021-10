Mannen misstänks för 19 grova våldtäkter mellan år 2015-2017, samtliga begångna på ett äldreboende i en västsvensk kommun. Han anhölls i måndags och häktades sedan under onsdagen misstänkt på sannolika skäl.

Han misstänks också för barnpornografibrott daterat till i maj i år.

Åklagare Hediye Kurt vill inte specificera varför våldtäktsbrotten kommit till ytan först nu, flera år senare.

– Det var ganska nyligen som det kom till vår kännedom, vi agerade direkt när det gjorde det, säger hon.

Hur många målsägande det rör sig om och vilket relation de har till den misstänkte är åklagaren förtegen om. Bevisläget beskriver hon som ”väldigt bra”.

– Vi har starkt bevismaterial i form av teknisk bevisning. Vi har genomfört husrannsakan hos den misstänkte och gjort omfattande beslag som ska undersökas.

Material på datorer

Det handlar bland annat om material på datorer.

Av handlingar från tingsrätten framgår att mannen häktas med restriktioner då det finns risk att den misstänkte mannen fortsätter sin brottsliga verksamhet, undanröjer bevis eller försvårar utredningen på annat sätt.

Den misstänkte förekommer sedan tidigare i belastningsregistret.

För två år sedan dömdes han till 1,5 års fängelse för grov stöld, narkotikabrott och häleri. Stölderna riktades mot äldre personer då han arbetade inom hemtjänsten.

Domen överklagades till hovrätten, som fastställde längden på fängelsestraffet.

Tingsrätten slår i sin dom fast att mannen ”varit anställd i hemtjänsten och arbetat i aktuella bostäder, något som han själv inte ifrågasätter”.

De skriver också att det är ”styrkt att NN tagit angivet gods från målsägandena och antingen förvarat det eller sålt det vidare. Han själv har inte kunnat lämna någon rimlig förklaring till detta”.

Vid ett tidigare tillfälle har den misstänkte mannen även dömts till skyddstillsyn med samhällstjänst efter att ha konstaterats skyldig till stöld vid sju tillfällen samt ett fall av grov stöld.

Mannens advokat Magnus Johansson har skrivit i ett sms:

”Tyvärr kan jag på grund av förundersökningssekretess inte kommentera mer än att min huvudman förnekar brott och bestred yrkandet om häktning.”

Han har tidigare engagerat sig politiskt, och i början av 2010-talet var han folkvald för Moderaterna i den aktuella kommunen.

Chefen: ”Oro och starka känslor”

GT har under torsdagen sökt boendets verksamhetschef. Under eftermiddagen återkom denne, via mejl.

”Det här är en chock för oss. Det är fruktansvärda handlingar enligt brottsrubriceringen. Vi fick veta det här genom att media ringde. Det handlar om misstankar om grova brott, flera år tillbaka i tiden, och en tidigare anställd hos oss, men det är också allt vi vet. Vi vet inget om brotten eller ens vem de har riktats mot”, skriver chefen i mejlet.

Frågor kring hur länge den nu misstänkte mannen arbetade på boendet samt varför han slutade är inget verksamhetschefen vill kommentera.

Bistår ni med någon extra hjälp till de drabbade/deras anhöriga?

”Allt detta händer just nu. Det vi gör är att informera och vi kommer också erbjuda krisstöd vid behov. Vi tog direkt kontakt med kommunen. Våra medarbetare har informerats och informeras senare i dag. Även de boende och deras anhöriga informeras i dag. Det här leder förstås till mycket oro och starka känslor, samtidigt som vi själva inte har information om vad som har hänt eller vem brotten har riktats mot”, skriver verksamhetschefen.

Har polisen varit i kontakt med dem?

”Det har vi ingen information om. Vi kände som sagt inte till detta förrän media ringde”, avslutar chefen i mejlet.

