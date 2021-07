Kraftig ökning av tentafusk i Göteborg

Göteborgs-Posten skriver att 250 ärenden anmäldes till disciplinnämnden under förra året, att jämföras med 102 under 2019 – och bara under vårterminen i år har 199 fall anmälts.

De digitala tentorna kan vara en starkt bidragande orsak.

– Det är väl inte helt osannolikt att det har med det att göra i alla fall, det är svårt att kontrollera i en hemmiljö exakt hur examinationer sker. Men vi har inte gjort någon djupare studie då vi är upptagna med att hantera ärendena, säger Mattias Goksör, prorektor vid Göteborgs universitet och ordförande för disciplinnämnden, till GP.