På fredagen var det 21 grader och sol i Göteborg. Även i övriga delar av Västsverige nådde temperaturen höga höjder och upp till 22 grader.

Fredagen var således årets hittills varmaste dag, enligt väderinstitutet Storm.

– Det stämmer ganska bra. Mariestad hade till exempel 22 grader under fredagen, säger Per Holmberg.

Efter solsken kommer hagelstorm

Men det finna vädret höll inte i sig länge.

För under lördagen drog en kraftig hagelstorm in över Göteborg, med åska och kraftigt regn.

– Det är väldigt kraftiga skurar som har dragit in över Göteborg, och med åska på flera ställen. När jag kollar på mina skärmar så ser det ut som en stor klump över Göteborg och främst de ostliga delarna i staden, säger Per Holmberg.

Ovädret förväntas hålla i sig under hela dagen med nya regnskurar.

– Det kommer in flera skurar som ligger längre ut på havet, utanför Göteborg. Det kan komma en till smäll inom den närmaste timmen, men det värsta har nog redan passerat, säger Per Holmberg.

Vanligt med hagelstorm på sommaren

Att senvåren och sommaren bjuder på hagelstorm, är inget ovanligt menar meteorologen Per Holmberg.

– Det är egentligen som vanligast på våren och på sommaren, men sen finns det också olika typer av hagel. Det är inte så konstigt egentligen att det har dragit in en hagelstorm i dag under lördagen, säger Per Holmberg.

Han förklarar att det är solen som ligger bakom fenomenet.

– Man har en sol som ger ifrån sig mer energi, och det är därför som detta är vanligast under våren och sommaren, säger Per Holmberg.