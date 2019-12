Under måndagen kom så Skolinspektionens beslut. Vetenskapsskolan, som under sensommaren bytte namn till Safirskolan, får sitt tillstånd indraget.

Skolans elever riskerar ”utsättas för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller grov brottslighet som metod för politisk förändring”, enligt Skolinspektionen som citerar Säkerhetspolisen i sitt beslut.

Från Göteborgs kommunlednings sida välkomnas beslutet.

– Det är bra att de gör det. Så att vi får en bättre ordning på detta, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, M.

– Det är allvarligt att vi haft den här typen av verksamhet. Jag tycker det är bra nu att Skolinspektionen stänger. Det har varit svårt för oss i kommunen att göra det, vi har ju inte det mandatet utan behöver statens hjälp.

450 elever utan skola

På skolan går i dag 450 elever, enligt Skolinspektionen. Dessa ska nu beredas plats i andra skolor. Och ansvaret vilar på elevernas hemkommun.

De allra flesta har Göteborg som hemkommun. Och där finns en beredskap, enligt Helene Odenjung, kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor, L:

– Vi har beredskap för att ta emot om en skola plötsligt lägger ner eller som i det här fallet stängs. Just Vetenskapsskolan eller Safirskolan har vi haft under observation under ett bra tag då vi varit oroliga för att eleverna blivit utsatta för påverkan och inte fått den undervisning de har rätt till. Så där finns en beredskap redan för att erbjuda föräldrar och elever plats på andra skolor, säger Helen Odenjung.

Trångt i skolorna

Tidigare i år fick även annan skola i Göteborgs nordöstra delar stänga. Det var på grund av att skolan saknade tillstånd att bedriva skolverksamhet i de lokaler de hade.

De eleverna har till stor del fått plats i den kommunala skolan. Och nu kommer en ny större grupp elever i ungefär samma område.

– Det är lite mer trångt i skolorna i det här upptagningsområdet men vi har beredskap för det. De får precis som andra nu erbjudande om plats och möjlighet att önska skola, säger Helene Odenjung.

Nu har skolan möjlighet att överklaga. Och så länge processen pågår kan skolan få fortsatt skolpeng utbetald för de elever som går kvar på skolan, förutsatt att Förvaltningsrätten inte beslutar om så kallad inhibition - att skolan kan fortsätta sin verksamhet under processens gång.

Pengar till Saudiarabien

Helene Odenjung har reagerat på GT och stiftelsen Dokus avslöjande tidigare i höstas om att miljontals kronor från skolans gått ut till konton i Saudiarabien och på Malta.

Och hon vill se en förändring av lagstiftningen.

– Det finns dessutom ju rätt mycket som tyder på att delar skolpengen gått ut ur landet vilket är djupt omoraliskt. Den är faktiskt avsedd att gå till eleverna. Där måste man ändra i lagstiftningen för att komma åt det, säger hon.

Beslutet innebär att skolan har kvar sitt tillstånd året ut.