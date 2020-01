Kommunpolitikerna och företagare får jaga gratis

Området där jakten bedrivits ligger i Hanebolsskogen nordväst om Åmål, marken på 130 hektar ägs av kommunen.

Det är där som jaktlaget inte behövt betala för att jaga, skriver SVT Nyheter Väst. Så har det varit sedan 1980-talet.

SVT har tagit ut alla avtal för jakträtt som finns hos Åmåls kommun, vilket visar att andra jaktlag får betala mellan 2 000 och 4 000 kronor per år – för liknande ytor som kommunen nu upplåtit gratis.

”Vi ser det inte som jakt”

Enligt SVT kan då Åmåls kommun ha missat hundratusentals kronor i avgift för jaktytan.

Att det skulle handla om orättvisa håller inte Åmåls kommun med om.

– Ja, om det vore jakt vi arrenderar ut området till. Men vi ser det inte som jakt. Vi har sett det som att de har utfört en tjänst åt oss helt enkelt. De har hållit motionsspåren fria från älgar som kan hota motionärerna. Vi har inte tänkt i de termerna att de har jagat, säger Björn Wennerström, tillförordnad enhetschef för plan och fastighet på Åmåls kommun, till SVT.

SVT skriver vidare att Åmåls kommun varnat invånarna för jakt just i det området på sin Facebooksida, under 2018. Och oppositionspolitikern Thomas Lindström (TL) menar att de då borde driva bort älgar året runt och inte bara under jaktsäsongen.

Vill driva ärendet i fullmäktige

Enligt både Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet så handlar det om jakt när man driver bort djur på det sättet som Åmåls kommun beskriver att de har gjort.

Oavsett om djuret blir skjutet eller inte.

– Vi får ta en diskussion med länsstyrelsen om det här området ska tas ur älgjaktsområdet. Helt klart är att vi ska skapa reda i det här och få likvärdiga villkor som vi har på andra håll, säger Björn Wennerström, tillförordnad enhetschef för plan och fastighet på Åmåls kommun, till SVT.

Thomas Lindström ska nu driva ärendet i kommunfullmäktige, uppger han för SVT.

