I Partille kommun är smittoläget bland de mest kritiska i regionen. Vecka 9 hade konstaterades 47 fall per 10 000 invånare – det näst högsta, efter Stenungsund.

Att jämföra med Karlsborgs, Tibros och Töreboda som alla hade 4 fall per 10 000 invånare.

– Vi är förbryllade. Vi har legat ganska högt under en period, och vi kan inte se någon direkt orsak till detta, säger Partilles kommundirektör Per Bäckström.

– När det började öka igen i början av året gjorde vi extra kommunikationsinsatser. Vi uppmanade väldigt nogsamt till att följa de restriktioner som finns och har varit snabbt ute med att göra förändringar i våra verksamheter. Något som är positivt är att vi just nu inte har någon smitta bland våra verksamheter inom vård och omsorg, till exempel på särskilt boende.

Något rakt svar på de höga siffrorna förra veckan har han inte, men konstaterar att Partille är en stor kommun befolkningsmässigt – topp 60 i landet – men till ytan sett bland de tio minsta.

Hög befolkningstäthet

– Partille är tättbefolkat med en befolkningstäthet på drygt 660 invånare per kvadratkilometer. Det kan påverka, men är bara mina spekulationer, säger han.

Partille är inte bara en av de i nuläget hårdast drabbade kommunerna i Västra Götaland. Även totalt sett, sedan pandemins början, är Partille den kommun som har näst flest bekräftade fall per 10 000 invånare: 862.

Vad är de största utmaningarna ni haft under coronaåret?

– Vi fick exempelvis besked sent en söndagskväll att högstadieskolorna skulle ha stängt en vecka. Den korta framförhållningen är en stor utmaning. Jag tycker vi har hanterat det väldigt bra. Vi hade under 2019 övat inför den stora totalförsvarsövningen (TFÖ 2020) och jobbat igenom vår krisberedningsplan ordentligt, utan att veta att vi under 2020 skulle hamna i en coronapandemi

– Den andra stora utmaningen är att vid en högintensiv kris så mobiliserar man för fullt, hanterar krisen och sen planar den ut. Det vi nu befinner oss i är en lågintensiv kris. Det är klart att det är något helt annat, det ställer enorma krav på uthållighet, och vi är alla trötta nu. Vi har trötta medarbetare och trötta chefer, men vi håller i och är fortsatt kreativa.

Vara kommun har klarat sig bäst

Vara har klarat sig bäst av de västsvenska kommunerna vad gäller antalet fall per 10 000 invånare med endast 352 fall.

Kommundirektör Anna Cederqvist ser flera faktorer som bidragit till att relativt få smittats av viruset i Vara.

Hon förklarar att kommunen redan vid årsskiftet 2019/2020 startade en riskbedömningsgrupp för att analysera läget och förbereda sig för olika scenarier.

– Vi var snabbt på bollen från ledningens sida. De goda relationer vi haft med fackliga företrädare för kommunens anställda, näringslivet och politiken har också haft stor betydelse, säger Anna Cederqvist.

Hon konstaterar att hygienrutinerna inom äldreomsorgen och omsorgen av personer med funktionsvariationer varit väl inarbetade i Vara kommun sedan länge.

– Vi hade väldig nytta av de detaljerade och väl efterlevda rutinerna, säger hon.

Aldrig brist på skyddsutrusning

Det var heller aldrig någon brist på skyddsutrustning, bland annat på grund av att näringsidkare i kommunen ställde upp med att tillverka exempelvis visir.

Hon berättar att ett särskilt telefonnummer upprättats dit 70-plussare kan ringa för att få hjälp att handla mat och göra andra ärenden.

– En annan avgörande sak har varit att vi valt att se oss som en kanal mellan medborgarna och regionen, och gått ut med information från till exempel vårdcentralerna. Kommunen har en tryggande effekt som samhällsaktör, säger Anna Cederqvist som dessutom vill berömma Varaborna för att ha varit bra på att följa restriktionerna.

SE MER:

Kristina Lagerstedt, vd och grundare av 1928diagnostics om hur DNA-screening kan motverka antibiotikaresistens.