Kommunens vändning: Römosseskolan får pengar

Grundskolenämnden i Göteborg valde tidigare i år att hålla inne utbetalningarna av bidragen till muslimska Römosseskolan, och skolans ägare Föreningen Framstegsskolan.

Bakgrunden angavs vara oklarheter i vilka som faktiskt styrde över verksamheten och senare också att föreningen förlorat sitt bankkonto.

Totalt rör det sig om 48 miljoner kronor i skolpeng som skulle ha utbetalats från maj till oktober månad som deponerats hos Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Kommunen fick bakläxa

Göteborgs kommun har sedan drivit flera processer i domstol för att slippa betala ut pengarna. I de delar som hittills avgjorts i tingsrätt och hovrätt, har kommunen fått bakläxa av domstolarna. Andra prövningar väntar för att behandlas.

Men under tisdagen, efter att tjänstemännen utrett bland annat de ekonomiska och juridiska konsekvenserna av att fortsätta hålla inne pengarna, beslutade en stor majoritet i Grundskolenämnden att dra tillbaka alla överklaganden – och betala ut de deponerade pengarna.

– Vi kan inte stoppa det här längre, säger Bosse Parbring, MP, andre vice ordförande i Grundskolenämnden.

– Anledningen till att vi inte har betalat ut var ju först att det var oklart vem som var ägaren, det fanns två olika styrelser. Sedan klarades det ut. Sedan var det så att det inte fanns något riktigt bankkonto knutet till föreningen, men det fick de fram den 15 november. Det testades och så, och då finns det ingen grund för kommunen att inte längre betala ut pengarna.

Bosse Parbring, MP, uppger att det inte längre fanns möjlighet att stoppa utbetalningarna. Foto: Pressbild / Miljöpartiet

Skolinspektionen vill stänga

– Om skolan sedan fungerar bra eller inte, det är Skolinspektionens sak att avgöra. Sedan kan vi tycka vad vi vill om det, men vi måste betala ut pengarna om Skolinspektionen inte stängt skolan.

Under tiden som kommunen hållit inne skolpengen har Skolinspektionen beslutat att dra in tillståndet för de skolor som Föreningen Framstegsskolan driver. Bakgrunden är ekonomiska oegentligheter under tidigare år och ett underkännande av fyra av fem styrelseledamöters lämplighet.

Men beslutet har överklagats och skolorna drivs vidare till dess frågan har avgjorts i domstol.

Men Grundskolenämnden var inte enig. Självaste ordföranden i nämnden, skolkommunalrådet Axel Darvik, L, ville fortsätta rättsprocesserna och han motsatte sig att pengar skulle betalas ut.

Mot övriga politiker, från Vänsterpartiet till Moderaterna.

Risk för ekonomisk smäll

– Jag yrkade för att vi skulle avvakta de rättsprocesserna för att jag gärna ville se utslaget av dem, men det var bara jag som hade det förslaget, säger Axel Darvik och menar att övriga ledamöter vikt för pressen från skolans ombud.

Tjänstemännens utredning flaggar för ekonomiska risker i att fortsätta hålla inne pengarna. Hade det varit värt att ta den risken?

– Jag är säker på att vi hade gjort rätt och jag tycker det hade varit rätt att ta den risken. Den kostnaden hade vi fått först om domstolen hade gått emot oss, men det här är en fråga av allmänt intresse.

Enligt tjänstemännen har Römosseskolans ombud nämnt tänkbara krav på skadestånd på mellan 50 och 100 miljoner kronor. Något formellt sådant skadeståndskrav har inte lagts, men tjänstemännen varnar också för dyra rättegångskostnader.

I den rättsprocess som hittills avgjorts i tingsrätt och hovrätt fick skattebetalarna stå för 30 000 kronor av skolans rättegångskostnader.

Darvik: ”allt för förhastat”

Axel Darvik håller med om att det mesta tyder på att de skäl som kommunen fört fram för att hålla inne pengarna nu har fallit, men säger att han ändå hade velat pröva frågan.

– Jag tycker vi tar det här beslutet allt för förhastat.

Är det nya skäl som du vill ska framhållas för att hålla inne pengarna?

– Nej. Jag tycker bara att vi avvaktar domstolens beslut och få ett avgörande om vårt agerande var korrekt.

GT söker Römosseskolans ombud.

