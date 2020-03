I måndags trädde de nya riktlinjerna i kraft på fritidsen i Varbergs kommun: Max en mjuk macka per barn och måltid.

Föräldrar har reagerat kraftigt över förskole- och grundskoleförvaltningens beslut och en av dem, Sophie Svensson, startade även en namninsamling som har skrivits under av tusentals.

– Vad ska man säga när ett barn får ett nej till att äta? Det är ju helt vansinnigt. Jag startade en namninsamling och vi tänkte att den skulle ligga uppe ett dygn och sedan skulle vi skicka in den till kommunen, har Sophie Svensson tidigare sagt.

Kostchefen: ”Ett missförstånd”

Nu säger Kristian Helgesson, avdelningschef för kost och städ i Varbergs kommun, att den nya mack-ordern beror på ett missförstånd, som utgår från ett informationsmejl med kostnadsförslag till förskole- och grundskoleförvaltningen från serviceförvaltningen i Varberg.

Där gjordes en prisberäkning för hur mycket ett mellanmål med smörgås och pålägg på kan kosta, som ett exempel. Något som antogs vara ett faktiskt förslag.

– Det har blivit ett missförstånd av riktlinjerna skulle jag vilja påstå. Det står inte i direktiven som vi har skickat ut att vi sätter någon volymbegränsning. Däremot pratar vi om vilket utbud som ska erbjudas och det ska ses över. Vi säger inte i riktlinjerna hur mycket någon får äta, säger Kristian Helgesson.

Kostchefen: ”Ska kunna äta sig mätt”

Till P4 Halland säger han också:

– Vi kommer inte kontrollera så att ingen tar mer än en macka. Det vill vi inte göra och det har vi heller ingen praktisk möjlighet att göra.

Det är mat bestående av dyra råvaror som exempelvis chiafrön, kokosmjölk, dadlar, kakao, skivad kalkon, exotiska puréer som kommer att tas bort.

– Det är dyrare livsmedel som tidigare använts vid mer lagade måltider vid frukost och mellanmål som försvinner. Det sker en begränsning vad gäller utbudet, säger Kristian Helgesson.

Susanna Hansson, förvaltningschef på förskole- och grundskoleförvaltningen, har berättat att de minskade inköpen av mjukbröd skulle spara in 200 000 kronor per år. Förvaltningen har fått i uppdrag att spara in 13 miljoner kronor under 2020.

– Vi tittar precis som alla andra i Sverige på hur vi ska hålla nere våra kostnader och ha en ekonomi i balans. Ett av dem är vårt samarbete med serviceförvaltningen som levererar vår mat, att vi köper en smörgås mindre till mellanmål och frukost, säger Susanna Hansson, i en tidigare intervju.

