Bengt Allan Frost, vd för kommunala Marks kraftvärme AB i Marks kommun, har blivit arbetsbefriad.

Det meddelar bolagets styrelse i ett pressmeddelande.

Under fredagen kommer vd:n också att polisanmälas, vilket P4 Sjuhärad var först med att rapportera.

Rolf Wallerdal, styrelseordförande för det kommunala bolaget, säger att personalen på Mark kraftvärme ska informeras under fredagsmorgonen om vad det är som inträffat, och sedan kommer anmälan att göras.

– Det är misstänkt mutbrott. Men vi har inga hundra bevis och därför får det tillsättas en polisutredning, säger Bengt Allan Frost, och fortsätter:

– Vi har arbetsbefriat honom för att kunna utreda lite mer själva.

I pressmeddelandet skriver Mark kraftvärme AB:

”Styrelsen för Mark Kraftvärme AB har med omedelbar verkan arbetsbefriat bolagets vd, Bengt-Allan Frost med en bortre gräns av tre månader.

Under fredagen kommer styrelsen att polisanmäla bolagets vd för att utreda om det finns misstanke om tagande och givande av muta.”

Vd:n uppges ha semester

P4 Sjuhärad uppger att beskedet kommer mitt under en granskning som radiokanalen gör av bolaget och att de under lång tid sökt vd för att få till stånd en ansvarsutkrävande intervju där frågor skulle ställas om det som framkommit under granskningen.

Exakt vad vd:n misstänks ha gjort kommer styrelseordföranden att berätta under en pressträff på fredagsförmiddagen.

GT söker den kommunala Bengt Allan Frost. På kommunens växel uppger man att vd:n har semester och inte är tillgänglig. Han har inte längre kvar sin tjänstetelefon eller dator, uppger kommunen.