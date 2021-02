Köldsmockan från Arktis tar Västsverige i ett järngrepp

Brrrr!

Årets andra månad har börjat som en kall sådan och det kommer att fortsätta vara så framöver också, den snö som föll över Västsverige i början av veckan kommer att få ligga kvar ett bra tag.

Och under onsdagen kommer ännu kallare luft in som kommer hålla Västsverige i ett hårt grepp.

– Det är betydligt kallare luft som kommer in i dag, till i morgon så är det runt tio minusgrader ganska generellt under morgontimmarna, det ser också ut som klart väder, under dagen stiger till det mellan fem och sju minusgrader, säger Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Foto: Privat

”Den kommer från Arktis”

Sydväst om Vänern, mot Trollhättan och Uddevalla till kan det bli lite mer moln med anledning av sydostliga vindar.

Och att det blir kallt är inte konstigt, med tanke på var den kalla luften kommer från.

– Det är arktikluft, den kommer från Arktis, säger Per Holmberg.

Det kyliga vädret fortsätter också veckan ut, under fredagen blir det fortsatt kallt väder. Temperaturen kommer ligga mellan fem och tio minusgrader under dagen och kommer sjunka än mer under natten.

Sedan finns det också risk att det lokalt kan bli ännu kallare, till exempel i dalgångar.

Kan bli mer snö nästa vecka

Helgens väder ser ut att också det bli kallt.

– Det blir kanske lite mer moln över Halland och kusten. Sen under helgen blir det uppehåll men fortsatt kallt och lite mer moln tidvis. Det kan variera litegrann, säger Per Holmberg.

I början av nästa vecka är den arktiska kylan fortsatt kvar.

– I nästa vecka fortsätter det vara kallt, det är en liten större chans för snö i de södra delarna av Västsverige. I Halland kan det i början av veckan bli lite påfyllning av snötäcket. Det är inget stopp på kylan alls, säger Per Holmberg.

Då blir det kallast där du bor Ale -11 Lördag morgon Alingsås -12 Söndag morgon Bengtsfors -14 Måndag morgon Bollebygd -12 Söndag morgon Borås -12 Söndag morgon Dals-Ed -14 Måndag morgon Essunga -13 Söndag morgon Falkenberg -11 Fredag morgon Falköping -12 Söndag morgon Färgelanda -12 Måndag morgon Grästorp -11 Söndag morgon Gullspång -13 Måndag morgon Göteborg -11 Söndag morgon Götene -12 Måndag morgon Herrljunga -12 Söndag morgon Hjo -13 Fredag morgon Härryda -12 Söndag morgon Karlsborg -11 Fredag morgon Jönköping -11 Söndag morgon Kungsbacka -11 Söndag morgon Kungälv -11 Söndag morgon Lerum -12 Söndag morgon Lidköping -12 Fredag morgon Lilla Edet -11 Söndag morgon Lysekil -12 Fredag morgon Mariestad -13 Måndag morgon Mark -12 Lördag morgon Mellerud -12 Fredag morgon Munkedal -12 Måndag morgon Mölndal -11 Söndag morgon Nässjö -14 Söndag morgon Orust -12 Fredag morgon Partille -12 Söndag morgon Skara -12 Måndag morgon Skövde -13 Måndag morgon Sotenäs -12 Fredag morgon Stenungsund -11 Måndag morgon Strömstad -11 Fredag morgon Svenljunga -13 Fredag morgon Tanum -11 Söndag morgon Tibro -12 Måndag morgon Tidaholm -14 Fredag morgon Tjörn -10 Fredag morgon Tranemo -14 Fredag morgon Trollhättan -11 Söndag morgon Töreboda -12 Måndag morgon Uddevalla -12 Fredag morgon Ulricehamn -12 Söndag morgon Vaggeryd -13 Söndag morgon Vara -12 Fredag morgon Varberg -11 Fredag morgon Vårgårda -12 Söndag morgon Vänersborg -11 Fredag morgon Åmål -13 Måndag morgon Öckerö -8 Fredag morgon Källa: SMHI Visa mer

