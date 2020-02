Under tisdagen lade Holmalunds IF upp bilder på sin översvämmade hemmaplan Brogårdsvallen på sociala medier, men under onsdagen har vattnet enligt klubben sipprat undan en del, något som Alingsås Tidning tidigare skrivit om.

– Det har sjunkit undan lite nu, men i går såg det ut som om en simbassäng, säger Holmalunds kanslist Eva Schröder under onsdagen.

Klubben: ”Påverkar intäkterna”

Hur stor konsekvenserna av stormen kommer bli för klubben är i nuläget oklart.

– Gräsmattan har lossnat lite, så den flyter ovanpå vattnet. Vi vet inte exakt vad det kommer få för konsekvenser, men just nu innebär det att vi måste hyra konstgräsplaner och spela våra hemmamatcher på andra planer. Det är inte så roligt och påverkar intäkterna, så klart, säger Schröder.

Översvämningen får innebär ekonomiska konsekvenser för klubben på kort sikt. Foto: Holmalunds IF / Holmalunds IF

Översvämningen kom dock inte som någon chock för klubben, som genom åren varit med om liknande händelser i samband med regn.

– Det är inte första gången och lär inte vara den sista. Jag har varit här i 6,5 år och känner igen det här. Något år innan jag kom så var det ännu värre, då kunde man segla på Brogårdsvallen, säger Schröder.

Holmalunds IF spelar i division 3, nordvästra Götaland och har fostrat exempelvis Johan Elmander.

