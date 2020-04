Klassiska pubar i rekonstruktion

Ägaren Ümüt Canpinar begärde i förra veckan rekonstruktion för sina två bolag:

The Irish Pub Down Town AB som bedrivit restaurangverksamhet sedan 1992 och har i dagsläget 25 anställda. Bolaget driver krogarna The Irish Embassy (före detta Dubliners) på Östra Hamngatan och Järntorget i centrala Göteborg.

Kenol restaurang AB som driver Checkpoint Charlie (tidigare O´Learys) på Östra Hamngatan och äger ovan nämnda bolag. Här finns sex anställda.

– Redan innan rekonstruktionen gjorde vi oss av med extrapersonal och alla provanställningar, säger Ümüt Canpinar.

Omsättningen störtdök

Ansökningarna om företagsrekonstruktion registrerades vid Göteborgs Tingsrätt den 8 april. Och redan dagen därpå beslöt tingsrätten att bolagen ska rekonstrueras under ledning av Johan Sölveland på Glimstedts advokatbyrå.

En rekonstruktion innebär att förvaltaren ska förhandla fram en plan för att rädda bolagen. Misslyckas detta blir det konkurs.

Verksamheten i bolagen gick totalt med förlust 2019 (vinst i det ena, förlust i det andra) enligt handlingarna som skickats in.

Sedan i mars har spridningen av det nya coronaviruset gjort att omsättningen störtdykt med runt 80 procent på de tre krogarna. Nu anser ägaren Ümüt Canpinar att bolagen inte går att rädda utan en rekonstruktion och det är stora pengar bolagen är skyldiga.

19,5 miljoner i lån och skulder

De två bolagen har skulder i så kallade bryggerilån på cirka 10,5 miljoner kronor. Vidare har närmare 50 leverantörer per bolag fodringar på cirka 6 926 000 kronor. Dessutom är bolagen skyldiga staten cirka två miljoner kronor. Allt enligt ansökningarna om företagsrekonstruktioner.

Canpinar och hans anställda driver dock verksamheten vidare på de tre krogarna.

– Jag räknar med att vi ska kunna hålla öppet under hela rekonstruktionen, säger Ümüt Canpinar.

Kommer leverantörerna som ni har skulder till att leverera mat och dryck?

– Många är ju i samma situation som vi, det är ju inte mitt fel att vi drabbats av corona, så det finns förståelse. Men det krävs förskottsbetalning och det ska vi greja.

Besöktes av Iron Maiden

Den irländska puben The Irish Embassy, tidigare Dubliners, på Östra Hamngatan har flera gånger besökts av bandmedlemmar i hårdrocksgiganterna Iron Maiden. Efter deras spelning på Ullevi 2011 dök gitarristerna Janick Gers och Adrian Smith plötsligt upp på puben.

Iron Maiden besökte Dubliners på Östra Hamngatan flera gånger i samband med spelningar på Ullevi. Här var gitarristen Adrian Smith på väg in 2011. Nu heter krogen The Irish Embassy. Foto: STEFAN SÖDERSTRÖM

Ännu värre i Stockholm

Rekonstruktören Johan Sölveland om läget:

– Jag har precis börjat och har ingen plan klar. Den ska vara färdig senast till borgenärssammanträdet 29 april. Men jag har börjat och kan säga att det finns förståelse från några av de stora fodringsägarna jag talat med.

– Men allt handlar ju om när marknaden vänder, när folk vågar gå ut på krogen igen. Det går ju inte att driva en verksamhet på 20 procent av den normala alltför länge.

Sölveland tror att fler krogägare i Göteborg kommer att begära rekonstruktion under de närmaste veckorna.

– Läget är ju inte lika svårt som i Stockholm ännu men det börjar bli riktigt tufft för många också här.

