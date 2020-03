Klassiska nattklubben Valand i rekonstruktion

Valandhuset med festvåningen Valand och restaurang Lilla London har ansökt om rekonstruktion.

I ansökan som kom in till Göteborgs tingsrätt under fredagen i förra veckan anges särskilt den rådande coronakrisen som skäl för att bolaget hamnat på ekonomiskt obestånd:

”Orsaken till den uppkomna situationen är den situation som uppstått i spåret av det nya Coronaviruset. På mycket kort tid har omsättningen minskat mycket snabbt. Antal gäster har minskat och alla konferenser, större bokningar, konserter, mässor och företagsaktiviteter, har avbokats eller fått ställas in”, skriver bolaget i sin ansökan och konstaterar att omsättningen under föregående år var på 58 miljoner kronor.

Coronakrisen har drabbat hårt

Framtiden bedöms som oviss.

”Det är omöjligt att i dag förutspå hur länge och hur djupt coronaviruset kommer att påverka bolagets verksamhet och samhället i stort”, skriver bolaget.

Samtidigt ansöker ägaren Anders Marklund om rekonstruktion för bolaget Lilla Centralen, som driver en avläggare till Lilla London i Centralstationen i Göteborg och för Maincourse i Umeå.

Lars Zetterberg har utsetts som rekonstruktör åt de båda göteborgsbolagen.

– Det handlar nu om att fatta lönegarantibeslut åt alla anställda och att tillsammans med bolagets ägare titta över vad vi kan göra för ytterligare åtgärder för att få ner kostnaderna och möjligtvis få in lite extra likviditet i bolaget, säger Lars Zetterberg.

”Personal och verksamhet i fokus”

Och att rekonstruktionen har med coronakrisen att göra, står helt klart menar han:

– Det är ingen tvekan om det. Bolaget har tidigare visat på positiva resultat och var under uppåtgående här under senare. Det här har drabbat dem extremt hårt då man har en förhållandevis stor festvåning med olika arrangemang som man tvingats ställa in, säger Lars Zetterberg.

Valands ägare Anders Marklund väljer att avvakta kommentarer. Han beskriver situationen som alltför färsk och att han behöver ägna sig åt bolaget

– Det är framför allt personal och verksamheten i fokus just nu. Så jag har ingen kommentar till det mer just nu, säger Anders Marklund.

Säger eventuellt upp personal

Enligt rekonstruktionsansökan har bolaget redan planer för en rad åtgärder.

Bland annat kommer man, enligt ansökan, ”permittera personal och eventuellt säga upp personal”.

Öppettider kan komma att minskas och diskussioner förs enligt bolaget med fastighetsägaren om att förhandla om vissa villkor.