Klass 1-varning för hårda vindar: ”Ta in lösa föremål”

Det regniga och blåsiga julivädret fortsätter och växlar upp ytterligare. SMHI har på söndagen gått ut och klass 1-varnat för mycket hårda vindar i Västra Götaland.

– Där är västliga och sydvästliga vindar. Det ser ut som att det kommer öka på under seneftermiddagen och kvällen. Den hårdaste vinden ser ut att komma innan midnatt under söndagen. Men det kommer fortsätta under natten också, säger Maria Augutis på väderinstitutet Storm.

Det blåsiga vädret kommer sedan att fortsätta under måndagen.

– Det är främst längst kusten. I kväll blir det blåsigast i Bohuslän men under måndagen kommer den hårdaste vinden förskjuta sig lite söderut ner mot Göteborg, säger Maria Augutis.

Maria Augutis, meteorolog vid Storm. Foto: STORM

Uppmaningen: Ta in lösa föremål

Styrkan på vindarna innebär att man bör vidta åtgärder.

– När man får hårda vindbyar kan det vara trädgrenar som faller och strömavbrott. Men det är svårt att veta exakt. Men det är viktigt att i kväll innan man lägger sig ta in lösa föremål, som studsmattor eller andra föremål. Säkra dem eller ta in dem.

Definition för Varning klass 1 Mycket hårda vindbyar: Vindbyar från 21 m/s upp till 25 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass. Visa mer Visa mindre

Hur länge håller det här i sig?

– Det kommer fortsätta att vara skurbetonat. Kan vara inslag av åska också under måndagen. Som det ser ut kommer det skurbetonade vädret att hänga kvar till i alla fall tisdag, onsdag. Vinden ser ut att avta något. Vädret kan lugna sig lite och det kanske inte regnar lika mycket.

Hon forstätter:

– Prognosen är osäker men det ser ut att det kan komma in ett nytt lågtrycksområde på torsdag.