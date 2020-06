Polisen beslöt på fredagen att bevilja ansökan.

– Det är max 50 personer på platsen som gäller. Vi har kommunicerat till arrangörerna att de har ett stort ansvar att följa detta, säger Anders Börjesson, biträdande kommenderingschef för polisinsatsen.

TT: Vad händer om det blir fler än 50 personer?

– Då får arrangören försöka få ordning på situationen och meddela att vi bryter. Gör man inte det, så kommer vi att gå in och upplösa, säger Anders Börjesson.

Polisen har i samband med händelsen valt att gå upp i en så kallad särskild händelse, meddelade de på torsdagen.

– Jag vill att vi ska visa att vi står på demonstranternas sida så länge de följer de lagar vi har att värna, sa kommenderingschefen Teodor Smedius i ett pressmeddelande.

Världsomfattande protester

Black Lives Matter protesterar över hela världen mot rasism och polisbrutalitet efter afroamerikanen George Floyds död i samband med ett polisingripande i Minneapolis, USA.

Demonstrationer har under de senaste dagarna hållits i både Stockholm och Malmö. På båda platserna kom betydligt fler deltagare än de högst 50 personer som enligt Folkhälsomyndigheten får samlas just nu, med tanke på smittorisken under coronapandemin.

