Varje dag, samma mönster.

De första bussarna som rullar in runt nio på morgonen och parkerar uppe vid Stallarnas parkering. Turistflockarna som vandrar längs Galärbacken mot hamnen. Och som sedan avslutar rundan med en selfie, med skärgården som bakgrund, vid Ingrid Bergmans torg.

Berättelsen om den nya turismen i Fjällbacka började förra året när europeiska turistbussar med kinesiska turister – helt oväntat och i stor skala – började rulla in förra sommaren.

Sedan dess har bussarna dagligen avlöst varandra.

Sommar som vinter.

– I sommar när det var som mest var det säkert uppåt tolv bussar med kinesiska turister per dag. Men även nu under hösten har det varit runt fyra bussar per dag, säger Fjällbackabon Jacob Agertoft, ordförande i samhällsföreningen.

80 procent av turistbussarna

Den diplomatiska iskyla som samtidigt råder mellan Sverige och Kina känns avlägsen bland de röda sjöbodarna nere i hamnen.

När tre kineser förra månaden avvisades från ett vandrarhem i Stockholm markerade stormakten kraftigt mot Sverige. Det avråddes från resor och statskontrollerade medier målade upp Sverige som det farligaste landet i västra Europa med brinnande bilar, våldtäkter, stölder och skottlossningar.

Ändå fortsätter turistbussarna, dag efter dag, att rulla in i Fjällbacka.

En buss med kinesiska turister anländer till Fjällbacka. Foto: Tanums kommun

Tidningen har fått ta del av några resultat från en kommande forskningsstudie som gjorts av forskaren Kristina Lindström på Turistrådet Västsverige i samarbete med Göteborgs universitet.

Just turismen från Kina uppges ha ökat kraftigt i Fjällbacka. 80 procent av sommarens turistbussar transporterade Kina-turister. Under mätperioden, 48 dagar i somras, registrerades totalt 228 bussar med kinesiska turister i Fjällbacka.

Totalt 5 904 personer under perioden.

Skapade trafikkaos

För det lilla samhället, med runt tusen invånare, kom anstormningen oväntat med trafikkaos som följd när rader av turistbussar rullade in på de trånga gatorna.

– Vi fick till oss uppgifter om problem i trafiken och gällande parkeringssituationen. Kollektivtrafiken nådde inte fram till busshållsplatser och det blev förseningar. Det funkade inte bra, säger Elenor Olofsson, näringsutvecklare i Tanums kommun, där Fjällbacka ingår.

Under den gångna sommaren anställdes därför tre sommarvärdar som bland annat fick till uppgift att dirigera busstrafiken till anvisade platser. Men diskussion pågår fortfarande i Fjällbacka om hur samhället ska få ut något av den ständiga bussturismen, där turisterna stannar under kort tid och har medhavd mat i stället för att handla i restauranger och butiker.

Tre sommarvärdar anställdes för att i den ökande Kina-turismen få ordning på trafikproblemen i Fjällbacka. På bilden sommarvärdarna Kine, Carl och Linnéa samt till vänster Elenor Olofsson, näringsutvecklare i Tanums kommun. Foto: Ann-Katrin Eklund

– När det gäller de som kommer hit utan att ens köpa en glass är det såklart inte optimalt för turistbolagen. Men vi tror och hoppas att de på sikt kommer stanna längre och göra fler grejer, säger Jacob Agertoft på samhällsföreningen.

Tio turister stövlade in i trädgården

Några vi pratar med, som inte vill bli citerade, pratar om att den nya Kina-turismen sliter på orten utan att ge något tillbaka.

Samtidigt är det många som ler åt kulturkrockarna och de personliga möten som turismen fört med sig.

Mikael Jingryd bor i ett vitt äldre trähus, nära parkeringsplatsen som turistbussarna brukar använda. Han fick en överraskning när han en dag förra sommaren satt med några vänner på sin altan – då tio kinesiska turister plötsligt stövlade in i trädgården på baksidan av huset.

– Vi hade gått ut från köket och satt i strumplästen. Och då kom det in tio kineser i trädgården. De tog vänligt av sig skorna, förmodligen när de såg att vi var barfota, och gick sedan upp på trädäcket och satte sig bredvid oss i utesoffan.

– Sedan började de ta kort på sig själva och oss.

Mikael Jingryd betonar dock att han aldrig känt sig störd av turisterna.

– Det är inte så jobbigt, de är vänliga, det är bara att de inte alltid gör som vi svenskar gör.

En annan som välkomnat den kinesiska turismen är Gunnel Läckberg, mamma till författaren Camilla Läckberg.

I ett närmast öde Fjällbacka möter vi Gunnel Läckberg. Men de kinesiska turisterna livar upp varje dag, tycker Gunnel. Foto: Claes Petersson

Vi möts nere bland de röda sjöbodarna i ett Fjällbacka som, utöver den morgonbuss med Kina-turister som just lämnat samhället, ligger i det närmaste fullständigt öde.

– Ja, du ser ju hur det ser ut nu. Helt tomt. Därför är det bara roligt när turisterna kommer. De ler och är glada. Det livar upp. Jag tycker det är tråkigt med diskussionen som varit om vad man ska få ut av det ekonomiskt. Alla är välkomna hit.

Vacker bild fick spridning

Någon enad bild om vad Kina-turismen beror på finns inte. Några pratar om att det är Ingrid Bergman, som en gång bodde här, som lockar turisterna. Någon nämner naturen och skärgården. En vacker skärgårdsbild från Fjällbacka ska ha fått stor spridning i sociala medier i Kina och bidragit till turismen.

– Vi får otroligt mycket uppmärksamhet för skärgården och naturen. Och sen att vi har profiler, Läckberg och Bergman. Jag tror att det är en kombination, säger Elenor Olofsson på Tanums kommun.

För Gunnel Läckberg är svaret enkelt.

Redan sedan tidigare finns en Läckberg-turism till Fjällbacka, där Camilla Läckbergs deckare utspelar sig, och det anordnas bland annat "mordvandringar i Camilla Läckbergs Fjällbacka".

– Hon har sålt väldigt mycket böcker även i Kina och det är klart att det måste ha bidragit till den här turismen.

Turistkrisen ett minne blott

När vi nu sitter i Gunnel Läckbergs sjöbod nere vid hamnen börjar hon bläddra i gamla tidningsklipp. Tidningen Boshusläningen, den 14 juni 1979. Den sedan 25 år avlidne maken, Camilla Läckbergs pappa Jens Läckberg, var ordförande i ortens samhällsförening och varnar i artikeln för turistkrisen som då rådde i Fjällbacka.

Men det är historia nu.

– Jag tror aldrig det varit så många turister här som i år.

– Det är lite roligt att hans dotter nu är med och bidrar till att Fjällbacka får leva. Inte hade vi trott att Camilla, vår dotter, skulle sätta Fjällbacka på världskartan.