Den 14 november i fjol larmade flera personer om att skott avlossades i Biskopsgården i Göteborg. När polis och ambulans anlände till platsen hittades en man i 25-årsåldern svårt skadad. Mannen fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda.

I början av veckan frihetsberövades fyra unga personer, två pojkar och två flickor i tonåren, för delaktighet i mordet.

Under fredagseftermiddagen ägde häktningsförhandlingarna rum.

De två pojkarna häktades. Den ena på sannolika skäl misstänkt för mord, den andre på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord.

De båda flickorna släpptes på fri fot, men är allt jämt misstänkta för grovt skyddande av brottsling, det uppger åklagaren Karl-Erik Esbo via åklagarmyndighetens presstjänst.

Teorin: Sköt fel person

Det finns uppgifter om att gärningsmännen kan ha skjutit fel person.

– Det är inget jag kan bekräfta i nuläget. Men det är något som vi håller på att undersöker just nu. Anledningen till det är för att vi inte har hittat någon koppling mellan offret och det kriminella nätverket som ska vara inblandade, sa vice chefsåklagaren Karl-Erik Esbo inför förhandlingen.

De två pojkarna, varav den yngsta är 15 år gammal, är kända av polisen sedan tidigare.

Offret i 25-årsåldern överlevde inte. Foto: HENRIK JANSSON

Den ene, som också är tillsammans med en av de misstänkta flickorna enligt vad som framkommer i en nyligen avkunnad dom, stoppades i december i fjol av polisen för narkotikainnehav. Han har gripits två gånger och då påträffats tillsammans ”med andra kriminella ungdomar”, framgår av en dom.

Enligt polisens uppfattning har han trots sin unga ålder en betydande roll i det kriminella nätverket. Han befinner sig enligt polisen i nedre skiktet av den kriminella hierarkin och polisen är ”övertygad om att han på olika sätt är involverad i narkotikaförsäljning och den våldsamma konflikt som det nätverk i vilket han ingår är involverade”. Enligt polisen medför hans position att han löper allvarlig risk för att bli utsatt för våldsdåd eller att själva utöva våld.

Pojken framhåller dock själv att det är felaktigt att han umgås i kriminella kretsar eller att han skulle användas för att utföra uppgifter å gängets vägnar. Misstankarna om att han skulle ha använt narkotika har också visat sig vara felaktiga, uppger han vidare.

Tonårsflickor släppta

Han blev nyligen omhändertagen av sociala myndigheter. Något som pojkens föräldrar motsatte sig. Enligt pojkens föräldrar saknas det bevis för att deras son vistats i kriminella miljöer.

Det är han som nu sitter häktad för medhjälp till mordet.

Hans flickvän släpptes däremot på fri fot av tingsrätten.

Hon misstänks dock fortfarande för grovt skyddande av brottsling. Samma sak gäller den andra flickan.

Två tonårspojkar är nu häktade misstänkta för delaktighet i mordet. Foto: HENRIK JANSSON

Hon ska inte vara känd av polisen sedan tidigare, liksom den andra flickan. Men den ena flickans pappa har en betydande roll i ett mc-gäng med kriminella kopplingar.

Flickans advokat vill inte redogöra för någonting, inte heller inställningen till anklagelserna.

– Jag är förlagd med yppandeförbud, säger försvarsadvokaten Poly Jensell.

Poly Jensell, försvarsadvokat. Foto: HENRIK JANSSON

Omhändertagen flera gånger

Den andre pojken, som alltså är på sannolika skäl misstänkt för mordet, omhändertogs för första gången enligt lagen om vård av unga, LVU, redan för fem år sedan. Enligt socialnämnden hade han då haft ett normbrytande riskbeteende under en längre tid och bland annat använt droger och sålt droger till andra ungdomar samt ägnat sig åt brottslig verksamhet. Trots att han varit omhändertagen enligt LVU under flera perioder under sitt tonårsliv har han fortsatt begå ett flertal brott, däribland stöld och narkotikabrott. Han stod åtalad för försök till mord efter en knivskärning, men friades från misstankarna.

– Han förnekar. I övrigt är det yppandeförbud, säger försvarsadvokaten Charlotte Bokelund om mordmisstankarna.

GT har på nytt sökt åklagaren Karl-Erik Esbo för en kommentar.

Vi har också sökt de andra försvarsadvokaterna i målet, Edip Samuelsson och Jakob Sjödin, men utan framgång.