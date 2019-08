Dollarmiljardären och finansmannen Jeffrey Epstein, 66, sitter sedan i juli häktad i New York, misstänkt för människohandel. Enligt FBI ska ett dussintal flickor, varav flera minderåriga, finnas bland offren som lurades med till lyxbostäder i Florida och New York och fått betalt för sexuella tjänster.

Epstein är sedan 80-talet ett känt namn i New Yorks finansvärld och har enligt flera amerikanska medier bland annat räknat Donald Trump, Bill Clinton och brittiska Prins Andrew till sina vänner.

Men det finns även kopplingar till Sverige i miljardärens sociala kretsar.

Eva Andersson-Dubin blev känd som Fröken Sverige under 80-talet och grundade efter en karriär som toppmodell bröstcancerkliniken Dubin Breast Center i New York. Hon är gift med Glenn Dubin, grundare av fondförvaltaren Highbridge Capital Management och enligt New York Times ligger på plats 1 168 på Forbes lista över miljardärer.

Epstein dömdes redan 2008

Paret är också välkända filantroper och köpte 2006 Jacqueline Kennedy Onassis tidigare våning på exklusiva Fifth Avenue på Manhattan.

Enligt tidningen har den svenska före detta modellen en lång historia med Jeffrey Epstein och har varit en lojal vän sedan 80-talet, då de var ett par. Epstein ska ha varit den som uppmuntrade henne att lägga modellkarriären åt sidan för att i stället utbilda sig till läkare.

Efter att Eva Andersson-Dubin gifte sig förblev de båda vänner, enligt New York Times.

Jeffrey Epstein dömdes redan 2008 för ett liknande uppmärksammat fall. Epstein dömdes då till 13 månaders fängelse efter en uppgörelse med åklagaren, enligt CNN.

Trots den domen har flera amerikanska medier beskrivit hur Eva Andersson-Dubin och hennes make fortsatt att umgås med honom.

Bland annat bjöds han in till en tillställning hemma hos paret under Thanksgiving 2009, kort tid efter att han hade lämnat fängelset. Enligt Business Insider ska Andersson-Dubin ha skrivit i ett intyg till Epsteins övervakare att hon och hennes make var 100 procent bekväma med att Epstein vistades i närheten av deras barn.

New York Times skriver:

”Om Mr. Epstein hade Dr. Andersson-Dubins vänskap, skulle det antyda till andra att inte döma honom för snabbt”.

Enligt Business Insider upprättade Eva Andersson-Dubin även en stiftelse efter att Epstein kommit ut ur fängelset, vilket gjorde det möjligt för honom att donera pengar till hennes arbete för bröstcancer utan att hans namn avslöjades.

Efter de nya anklagelserna mot Epstein har paret nu, liksom flera andra av hans vänner, tagit avstånd från honom.

”Dubins-familjen är förskräckta av de nya anklagelserna”

Till Expressen skriver en talesman för Eva Andersson-Dubin:

”Dubins-familjen är förskräckta av de nya anklagelserna mot Jeffrey Epstein, som i dag inte alls liknar den person de kände tidigare. Hade de vetat om det avskyvärda och outsägliga uppförandet som beskrivs i dessa anklagelser, hade de brutit alla band för längesedan och inte låtit honom vara nära deras barn”.

Uttalandet fortsätter:

”Dubins-familjen var lojala vänner och trodde av misstag att mr. Epstein, en person de känt i årtionden, hade rehabiliterat sig själv efter hans försvar 2008 och att han förtjänade en andra chans”.

Även till Buisness Inider säger en talesperson för Eva Andersson-Dubin att paret trodde att Epstein hade blivit rehabiliterad.

Och New York Times skriver att trots uppgifter om Jeffrey Epsteins beteende genom åren, säger sig Eva Andersson-Dubin nu vara chockad.

