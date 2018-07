Tredagarsfestivalen Way out West innehåller inte bara massor av musik med både världsartister och svenska storheter. Även samtal och intervjuer får en plats på en särskild scen på Höjden i Slottsskogen under programpunkten Way out West Talks.

Nu presenterar festivalen de första namnen. En av talarna blir den kända visselblåsaren Chelsea E Manning som kommer till Göteborg för att prata om ”behovet av insyn i statens agerande, och vad som kan hända när den saknas” står det i ett pressmeddelande.

Dömdes till 35 års fängelse

Chelsea E Manning, som kommer till Slottsskogen 11 augusti, var tidigare underrättelseanalytiker i den amerikanska armén. Hon dömdes 2013 till 35 års fängelse för att ha läckt handlingar som var sekretessbelagda till webbsajten Wikileaks - dokument kallade Iran War logs och Afghan War Logs.

I januari 2017 beslutade president Obama att förkorta straffet och i maj samma år blev hon frisläppt.

Chelsea E Manning, tidigare Bradley Manning, är transperson och började använda namnet Chelsea i fängelset där hon också påbörjade hormonbehandling.

Förutom Manning kommer bland andra Jonas Hassen Khemiri till Way Out West Talks liksom en livepod av Raseriet.