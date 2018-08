SMHI utfärdade under torsdagen en klass 2-varning för storm över Skagerrak och stormstyrka i vindbyarna över land.

Under fredagsmorgonen nedgraderade man dock den till en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar i Västra Götaland och Bohuslän. Det väntas blåsa 21-24 meter per sekund och blir som värst under fredagseftermiddagen. Dock har vindbyar på över 29 m/s uppmätts under fredagsförmiddagen på bland annat Vinga och Marstrand, enligt Sjöfartsverkets mätstationer.

LÄS MER: Räddningschefens skarpa varning inför ovädret

Räddningstjänsten Storgöteborg har under fredagsmorgonen varit ute på en del mindre utryckningar. Bland annat har man hjälpt till med ett trasigt fönster och en ostadig flaggstång.

Men man förväntar sig att det ska komma in fler väderrelaterade incidenter.

– Det kommer nog trilla in en del ärenden under dagen.

Flera fallna träd

Strax efter klockan 10 på fredagen började nedfallna träd ställa till det på flera håll.

Bland annat på länsväg 158, i närheten av Askims badplats i Göteborg.

– Det ska finnas träd på vägbanan, men det verkar inte som att vägen är avstängd, säger Trafikverkets pressjour.

Även på Dag Hammarskjöldsleden i riktning mot centrum och på länsväg 168 i närheten av Ytterby har det fallit ner träd på vägbanan, uppger trafikradion, P4 Göteborg.

Strax innan halv elva körde ett tåg på ett nedfallet träd mellan Ytterby och Kode. Därför råder totalstopp i tågtrafiken på den aktuella sträckan.

– Det är ett västtåg som har kört på ett nedfallet träd. Det påverkar två tåg på sträckan mellan Göteborg och Uddevalla. Ett tåg står på linjen utan plattform just nu, säger Joanna Ljunggren, presskommunikatör på Trafikverket.

Räddningstjänsten uppmaning

Trafikverket har för närvarande ingen prognos för när stoppet är löst.

"Resenärer hänvisas till sitt tågbolag för mer information om resan", meddelar Trafikverket i ett pressmeddelande.

Bosse Florell, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten Storgöteborg, meddelar att räddningstjänsten är ute på flera fall av hinder på vägen. Han uppmanar trafikanter att vara extra uppmärksamma på fallande träd och andra föremål som kan blåsa omkring.

– Det har varit torrt i marken länge nu så träden verkar falla extra lätt.

Han tillägger:

– Och ser man att det är personal i vägbanan, sakta ned och håll avstånden. Det är jätteviktigt.

Stormen Johanne

Även annan kollektivtrafik påverkas av de hårda vindarna. Från klockan 10 på fredagen och fram till midnatt kommer all tågtrafik mellan Uddevalla och Strömstad att stå stilla. I stället kommer ersättningsbussar att plockas in på de aktuella sträckorna.

Färjebolaget Color Line meddelar också att avgångarna mellan Strömstad och Sandefjord ställs in under fredagen.

Också vägtrafikanterna i Bohuslän påverkas av de hårda vindarna. Klockan 11 stängde Uddevallabron för tung trafik och fordon med släp. Dessa leds via gamla E6, väg 678 och väg 44. Om vindarna tilltar ytterligare så kan bron komma att stängas helt.

I Åsa, Kungsbacka, går vågorna höga under fredagsförmiddag. Foto: GT

Stormen har dragit in över västra Europa och över Danmark. Under torsdagen döpte DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, ovädret till Stormen Johanne. Enligt DMI kunde vindbyar av orkanstyrka (33-35 m/s) uppmätas på vissa ställen i Danmark. Därefter drar ovädret under fredagen in över Västsverige och främst Bohuskusten.