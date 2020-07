Sedan tidigare har Blekinge, Kronoberg och Skåne undantagits från de norska reserestriktionerna.

Under fredagen utökades listan för de så kallade gröna områdena med Kalmar, Värmland, Örebro och Östergötland.

Beskedet innebär att norrmän får resa dit, och att svenskar från de regionerna även är välkomna i grannlandet, utan obligatorisk karantän i tio dagar.

Redan vid midnatt togs de nya reglerna i bruk.

Full fart på köpcentrat

Och på lördagsmorgonen vällde de shoppingsugna norrmännen in i Värmland.

På Charlottenbergs shoppingcenter, inte långt från den norska gränsen, stod norrmännen redo redan vid öppning på förmiddagen.

Köer till Systembolaget. Foto: CHRISTIAN ROTH CHRISTENSEN/DAGBLADET Claes Sjöholm är centrumchef på Charlottenbergs Shoppingcenter. Foto: Pressbild Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Extra vakter har därför kallats in för att upprätthålla säkerheten och se till att avstånden hålls.

– Stämningen är mycket god i dag. Det är sannerligen en glädjens dag att det äntligen öppnats upp för Värmland. Majoriteten av kunderna är norrmän i dag men jag har sett lite svenska registreringsskyltar också. Vi har fått en bra smakstart i dag. Det är inte som en vanlig dag i juli ett annat år men det är bra ur ett säkerhetsperspektiv, säger Claes Sjöholm, centrumchef på köpcentrat.

På lördagsförmiddagen säger Tommy Johansson, butikschef på Maxi Mat på köpcentrat i Charlottenberg:

– Det har strömmat in bra sedan i morse. Det är svårt att säga ett antal, men det är som en lördag innan pandemin. Det stod till och med husbilar på parkeringen i morse, en del hade åkt redan i natt för att vara här först.

Köer inne i köpcentrat. Foto: ANNIKA BYRDE / NTB SCANPIX TT NYHETSBYRÅN Parkeringen utanför Charlottenbergs shoppingcenter är full. Foto: ANNIKA BYRDE / NTB SCANPIX TT NYHETSBYRÅN Mängder av shoppingsugna personer har tagit sig till Charlottenbergs shoppingcenter. Foto: JOACHIM LAGERCRANTZ/TT / TT NYHETSBYRÅN Här står besökarna i kö utanför köpcentrat. Foto: JOACHIM LAGERCRANTZ/TT / TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hur känns det nu, när gränsen öppnat?

– Det är en lättnad, vi är beroende av norrmännen. När gränsen stängde i mars låg vi på tio procent av normal omsättning, det är tydligt vad det betyder, säger Tommy Johansson.

Avbröt alla permitteringar

Sedan gränsen stängde har han hållit full koll på norska medier, och följt den norska regeringens presskonferenser. På fredagen satt han bänkad som vanligt.

– Vi har haft all personal på permittering på 80 procent, men vi avbröt alla permitteringar i tisdags när vi förstod vilket besked det skulle bli. Då ringde vi in all personal och försökte få tag på sommarjobbare. Nu kör vi med full styrka, säger Tommy Johansson.

Charlottenbergs shoppingcenter vid gränsen till Norge. Foto: CHRISTIAN ROTH CHRISTENSEN/DAGBLADET

Han säger att det känns smått surrealistiskt att allt vänt från en dag till en annan.

– Det var inget man kunde förbereda sig på. Men det är en balansgång, kurvan kan sticka i väg igen. Jag är orolig för det, de har ju avstämningar var 14:e dag. Vi vill ha hit norrmännen, men inte alla på en gång, utan är noga på att försöka hålla rutinerna och göra det så säkert som möjligt, säger Tommy Johansson.

Anna-Karin Nilsson är butikschef på Extra Toys. Hon är glad att gränsen har öppnat igen.

– Så länge folk håller avstånd och håller restriktionerna så känns det gött att det kommer i gång igen. Samtidigt känns det ganska lugnt jämfört med vad jag trodde det skulle bli. Jag tror det är som mest tryck på mat, systembolag och godis, säger hon.

Anna-Karin Nilsson är butikschef på Extra Toys. Foto: Privat

95 procent är norrmän

Anna-Karin Nilsson tror att värmlänningarna håller sig ifrån shoppingcentrat under lördagen.

– Det är mest norrmän här nu och jag tror lokalbefolkningen håller sig hemma i dag, säger hon.

Den känslan delar Mats Idbratt, operativ chef på Godisfabriken i Charlottenbergs Shoppingcenter.

– Det var en del folk här redan när vi öppnade direkt och här är en hel del folk. Kanske inte som en vanlig lördag vid normaltillstånd men det är mycket mer nu än det har varit under corona i alla fall. Det är skönt att komma i gång, säger han.

Mats Idbratt är operativ chef på Godisfabriken i Charlottenbergs Shoppingcenter. Foto: Pressbild

Han såg också att det var köer utanför köpcentrumet innan det öppnade.

– Folk ville vara tidigt ute. Det var ett otroligt skönt besked vi fick i går och alla korttidspermitteringar lyftes vid midnatt. Vi kan också börja ta in personal som tvingades sluta i samband med permitteringarna, timanställda och så vidare, säger Mats Idbratt.

Han berättar att 95 procent av deras kunder är norrmän.

Även i Årjäng, några mil från den norska gränsen, syns norrmännens framfart på lördagsförmiddagen.

Köer utanför Systembolaget i Årjäng. Foto: LÄSARBILD

Vid 10-tiden, strax före Systembolaget öppnade, syntes en lång kö utanför lokalen.

– Redan när vi insåg att de skulle komma började vi förbereda. Charlottenberg har fått mycket folk, men även Årjäng. Vi har förberett genom att fördela personal från andra butiker i Värmland och Västra Götaland, säger Bo Albertsson, presschef på Systembolaget.

Han tillägger:

– Jag har pratat med butikscheferna och de förväntade sig mycket folk, och det är enligt förväntningarna. Än så länge fungerar det bra.