JUST NU: Man gripen – fastighet avspärrad

Under lördagsmorgonen larmades ett antal polispatruller till fastighet i utkanterna av Uddevalla kommun.

Där ska polis ha spärrat av hela tomten, skriver Bohusläningen.

På söndagen var polis kvar på platsen.

– Vi har fortfarande fastigheten och platsen under bevakning. Det kommer vi ha hela helgen och minst fram till måndag morgon, säger Stefan Lång, jourhavande förundersökningsledaren vid polisen i Uddevalla, till Bohusläningen.

Polisen är förtegen om händelsen, men berättar att en man greps under lördagen.

Mannen, som ska ha kopplingar till den avspärrade fastigheten, anhölls sedan under eftermiddagen. Han ska inte vara känd av polis sedan tidigare.

Han är nu på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, skriver Bohusläningen.

– Jag kan säga att vi utreder ett grovt brott. Men ingen människa är död eller skadad. Fastigheten är under vår bevakning. Vi håller på och samlar in material och information. Under måndagen kommer våra tekniker dit, säger Stefan Lång till Bohusläningen.

Enligt tidningen är det oklart om den anhållne mannen erkänner eller förnekar brott.

