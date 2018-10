Det var i tisdagskväll som en treårig pojke fördes till ett sjukhus i Skaraborg med allvarliga skador. Morgonen därpå anhölls en man misstänkt för försök till mord och misshandel.

Treåringens liv gick dock inte att rädda och pojken avled på sjukhus på onsdagskvällen. Då skärptes misstankarna mot den anhållne mannen till rubriceringen mord.

Lars Johansson, kommissarie vid roteln för grova brott i Skaraborg, säger under fredagen att mannen nekar till brott.

Polisen meddelade på fredagskvällen att mannen kommer att begäras häktad under lördagen, misstänkt för mord. Vidare meddelade man att mannen också delgivits misstanke om grov misshandel riktad mot ett annat litet barn inom samma familj.

Under lördagsförmiddagen beslutade Skaraborgs tingsrätt att häkta mannen misstänkt för mord och grov misshandel.

Kvinna anhölls

Vid lunchtid under fredagen anhölls även en kvinna, misstänkt för grov misshandel i samma ärende. Om det brottet riktats mot den avlidne treåringen eller någon annan i treåringens närhet ville inte Lars Johansson kommentera under fredagen. Kvinnan släpptes på fri fot senare under fredagen, meddelade åklagarmyndigheten och kammaråklagare Ylva Lundgren uppger för P4 Skaraborg att hon inte längre misstänks för brott.

Pojkens hemkommun har bekräftat att familjen är känd av socialtjänsten.

– Familjen har haft en viss kontakt med socialtjänsten här, säger socialchefen på kommunen till SVT Nyheter Väst.

Socialtjänsten har startat utredning

Socialchefen vill inte vidare redogöra för i vilken omfattning socialtjänsten varit inkopplad gällande familjen. Kommunen har startat en utredning enligt Lex Sarah och gör en anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg, IVO.

– Det här är en extraordinär händelse som vi inte har varit med om tidigare och vi vill därför göra anmälan för att säkerställa att vi inte kunde ha gjort något annorlunda i det här svåra som hänt, säger socialchefen till SVT.

På frågan om socialtjänsten kan ha brustit i sin hantering av familjen svarar socialchefen till SVT i torsdags:

– Vi har inte hunnit att ens tänka i de banorna. Vi fick vetskap om det här i går.