SMHI utfärdade under torsdagen en klass 2-varning för storm över Skagerrak och stormstyrka i vindbyarna över land.

Under fredagsmorgonen nedgraderade man dock den till en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar i Västra Götaland och Bohuslän. Det väntas blåsa 21-24 meter per sekund och blir som värst under fredagseftermiddagen. Dock har det på flera ställen uppmätts byvindar på över 30 meter/sekunden. Högst vindhastighet har det varit vid Måseskär, 31,1 m/s. Vinga har nästan lika hårt väder, 30,9 m/s, enligt Sjöfartsverkets mätstationer.

Två personer saknades

Strax före klockan 14 är räddningstjänst ute på ett drunkningslarm i Arvika kommun. Minst två kanotister saknades i sjön Stora Gla. SOS Alarm uppger att tre ambulanser och ambulanshelikopter larmats.

– Det var två personer som saknades. Vi hade en stor insats, bland annat en båt i vattnet. Men den är avblåst nu för helikoptern hittade personerna på en ö. Alla ska vara oskadda fysiskt, säger Jonny Hjalmarsson vid Räddningstjänsten i Arvika.

En liknande incident ägde rum i Bengtsfors under förmiddagen – där fem personer hamnade i vattnet sedan en kajak hade kapsejsat i ovädret.

Och träden faller lite varstans runtom i Västra Götaland och Värmland.

– Det har varit torrt i marken länge nu så träden verkar falla extra lätt, säger Bosse Florell, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten Storgöteborg.

Bland annat drabbas Borås Djurpark där flera träd ska ha fallit till marken. Vilket fick djurparken att utrymma området och stänga parken för besökare under resten av dagen.

"Kan inte garantera besökarnas säkerhet"

– Det blåser väldigt mycket och det är några träd som har ramlat och då kan vi inte garantera våra besökares säkerhet, säger Borås djurparks vd Bo Kjellson.

Han uppskattar att parken skulle ha haft ett tusental person besökare under fredagen.

Sven-Olof Markle från Göteborg höll på att råka riktigt illa ut i stormen, vilket Aftonbladet var först med att rapportera.

Sven-Olof Markle från Göteborg. Foto: PRIVAT Ett träd rasade över bilen när Sven-Olof Markle från Göteborg körde på Marstrands camping. Bilen skymtar under den stora björkens grenar. Foto: PRIVAT Här sågas "Svennes" bil fram. Foto: privat

Han berättar:

– Jag bor i husvagn på Marstrands camping och satte mig i bilen för att köra ner till bageriet. Jag kom bara 50 meter sen rasade en stor björk rakt över bilen.

– Jag fick krypa ut genom sidorutan.

”Svenne” klarade sig oskadd men bilen har fått rejäla skador och behöver bärgas, berättar han.

Den hårda vinden gjorde att lastbilen blåste av väg 770 på Orust. Foto: ROBERT BETZEHAG / RESCUE PHOTO

På Orust inträffade en singelolycka klockan 12. En lastbil körde av vägen och hamnade på taket.

– Det var vinden som tog tag i lastbilen. Den rullade runt ett varv innan den hamnade på sidan. Föraren verkar ha klarat sig relativt lindrigt, men är ändå förd i ambulans till sjukhus, säger Hans Blohm, räddningschef i beredskap.

Väg 770 är avstängd till följd av olyckan.

Räddningstjänsten Storgöteborg har under fredagsmorgonen varit ute på en del mindre utryckningar. Bland annat har man hjälpt till med ett trasigt fönster och en ostadig flaggstång.

Men man förväntar sig att det ska komma in fler väderrelaterade incidenter.

– Det kommer nog trilla in en del ärenden under dagen.

Flera fallna träd

Strax efter klockan 10 på fredagen började nedfallna träd ställa till det på flera håll.

Strax innan halv elva körde ett tåg på ett nedfallet träd mellan Ytterby och Kode. Därför råder totalstopp i tågtrafiken på den aktuella sträckan.

– Det är ett västtåg som har kört på ett nedfallet träd. Det påverkar två tåg på sträckan mellan Göteborg och Uddevalla. Ett tåg står på linjen utan plattform just nu, säger Joanna Ljunggren, presskommunikatör på Trafikverket.

Bosse Florell, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten Storgöteborg, meddelar att räddningstjänsten är ute på flera fall av hinder på vägen. Han uppmanar trafikanter att vara extra uppmärksamma på fallande träd och andra föremål som kan blåsa omkring.

– Det har varit torrt i marken länge nu så träden verkar falla extra lätt.

Han tillägger:

– Och ser man att det är personal i vägbanan, sakta ned och håll avstånden. Det är jätteviktigt.

Räddningstjänsten uppmaning

Trafikverket har för närvarande ingen prognos för när stoppet är löst.

"Resenärer hänvisas till sitt tågbolag för mer information om resan", meddelar Trafikverket i ett pressmeddelande.

I Lilla Edets kommun har en person skadats.

– Det är en privatperson som är skadad. Denne ska ha försökt få bort ett träd som fallit över vägen och skadat sig i samband med detta. Ambulans är på väg fram, säger Robert Olsson, insatsledare vid räddningstjänsten, runt klockan 11.30.

Ambulansen tog med sig personen med okänt skadeläge.

Vid samma klockslag, 11.30, rapporterar Trafikverket att det ligger nedfallna träd över ett tjugotal vägar bara i Västra Götaland. Klockan 13 har antalet vägar där nedfallna väg är ett hinder ökat till runt 30, enligt Trafikverkets hemsida.

Båtar har slitit sig

Olsson har också ansvaret för Stenungsunds och Tjörns kommuner.

– Jag har varit på plats i Skärhamn och där blåser det rejält, bland annat har ett konstverk blås omkull. Vi flyttar vår styrka från Kållekärr till Skärhamn på grund av stormen, bland annat i Orusts och Tanums kommuner.

Det kommer också in rapporter om att båtar slitit sig till följd av stormvindarna, bland annat i Tanum och på Orust.

Klockan 13 ställer stormen till stora problem också i Värmland.

– Vi har massor av nedfallna träd över vägar i Säffle kommun och nu brakar träden också i Karlstad. En kvinna som var ute och körde i ett villaområde fick ett träd över bilen, men hon har klarat sig oskadd, berättar Stefan Wickberg, polisens pressinformatör i region Bergslagen.

Way out west skjuter upp insläpp

Festivalen Way out west skjuter upp fredagens insläpp på grund av stormen. Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES

Klockan halv tolv meddelade även festivalen Way out west att även de drabbas av ovädret. På grund av vindarna skjuter de upp insläppet och öppnar klockan 14.00 i stället för klockan 12.00 som planerat.

Det innebär att flera akter utgår från programmet: Jonathan Johansson & ViVii, Courtney Marie Andrews och Hardcore Cutie.

Stormen Johanne

Även annan kollektivtrafik påverkas av de hårda vindarna. Från klockan 10 på fredagen och fram till midnatt kommer all tågtrafik mellan Uddevalla och Strömstad att stå stilla. I stället kommer ersättningsbussar att plockas in på de aktuella sträckorna.

I Åsa, Kungsbacka, gick vågorna höga under fredagsförmiddagen. Foto: Andreas Andersson

Färjebolaget Color Line meddelar också att avgångarna mellan Strömstad och Sandefjord ställs in under fredagen.

Också vägtrafikanterna i Bohuslän påverkas av de hårda vindarna. Klockan 11 stängde Uddevallabron för tung trafik och fordon med släp. Dessa leds via gamla E6, väg 678 och väg 44. Om vindarna tilltar ytterligare så kan bron komma att stängas helt.

Stormen har dragit in över västra Europa och över Danmark. Under torsdagen döpte DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, ovädret till Stormen Johanne. Enligt DMI kunde vindbyar av orkanstyrka (33-35 m/s) uppmätas på vissa ställen i Danmark. Därefter drar ovädret under fredagen in över Västsverige och främst Bohuskusten.

I Sverige kommer dagens oväder troligen inte att få något namn.

– Det krävs ännu hårdare vindar för det. Dessutom finn s det inte samma tradition i Sverige att namnge stormar som i vissa andra länder, uppger Tora Tomasdottir, meteorolog vid väderinstitutet StormGeo.

