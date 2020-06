JUST NU: Bilar fast i översvämningarna

Vid halv elvatiden på söndagen överraskades Uddevallaborna av ett kraftigt åsk- och regnväder.

– Det bara hällde ner. Himlen öppnade sig, berättar Ingvar ”Bamse” Wiik som fick rycka ut och hjälpa bilister som fastnat i vattenmassorna.

– Folk är tokiga som kör rakt ut i vattnet. Jag kan inte för mitt liv begripa det, när de ser hur mycket vatten det är. Där jag är står hela vägen under vatten, säger han.

På två timmar har han hunnit bärga fem bilar som inte kunnat komma bort från vattnet för egen maskin.

– Jag håller just på att dra bort en BMW, säger Bamse och berättar att vattnet når honom till knäna.

– Det står cirka 40 centimeter högt.

Fredrik Stengavel, gatu- och parkchef i Uddevalla kommun, säger att det är en gata som ofta drabbas av just översvämningar.

– Vi får stänga av vägen. Nu kör bilarna igenom vattnet, och de kommer igenom, men för säkerhets skull. Det får vara avstängt tills vattnet runnit undan, säger han.

Meteorologen: ”Väldigt aktivt”

Johan Groth, meteorolog vid väderinstitutet Storm, konstaterar att skyfallet drog in över Uddevallaområdet tidigare under söndagen.

– Det var väldigt aktivt mellan klockan 11 och 12 ungefär. Nu har det dragit vidare och ligger mer vid Vänerns västra sida upp mot Munkedal och Bengtsfors på väg norrut. Men det var rejäla skurar, säger han vid 13-tiden.

Under eftermiddagen väntas ytterligare band med regn och rusk dra in över Västsverige.

– Nästa som kommer in är också kraftigt regn, men kanske inte himlens portar öppnar. Den kraftigaste åskan är det som vi har nu. Men det kan pågå under hela eftermiddagen, sedan lugnar det sig under kvällen då allt passerat, säger Johan Groth.

