Hemmarfixarkoncernen Jula – med sammanlagt 104 varuhus - som ägs av Skara-miljardären Karl-Johan Blanks bolag KJB Holding AB går som tåget. År efter år ökar man omsättningen och oftast också vinsten.

Omsättningen steg från 6,9 miljarder 2018 till nästan 8,2 miljarder kronor för 2019 och vinsten efter finansnetto från 586 miljoner kronor till drygt 743 miljoner kronor.

Sammanlagt under fem år har koncernen gjort vinster på drygt tre miljarder kronor.

Förutom Julavaruhusen ingår i dag i koncernen också Hööks Hästsport AB, fastigheter, ett finansbolag – Wästgöta Holding – och nu även Jula Hotell och Konferens som Karl-Johan Blank tidigare ägt privat.

Jula AB som äger alla varuhus redovisar för 2019 en vinst, efter finansnetto, på 542 miljoner kronor. Och 2020 kunde knappast ha startat bättre för Jula.

Ökade med 33 procent

Hemmarfixarbranschen går bättre än någonsin i coronatider.

I juni månad ökade Jula försäljningen med 33 procent jämfört med samma period förra året och omsatte bara på en månad drygt en miljard kronor. Och Jula AB redovisar själva en vinst på 542 miljoner kronor efter finansnetto, förra året.

Draglok i försäljningsrekordet har bland annat varit pooler och fläktar – något som varit hett eftertraktat i hemestertider under coronapandemin.

Men även i maj, när coronapandemin var som värst, slog Jula försäljningsrekord – försäljningen uppgick till 913 miljoner. Det är en ökning med 25 procent jämfört med 2019. E-handeln nästan fördubblades.

– Förra året gjorde vi en extremt stark majmånad, och nu ökar vi ytterligare. Det är givetvis mycket glädjande, samtidigt som vi är högst medvetna om att det i försäljningsökningen finns en tydlig coronaeffekt, säger Joachim Frykberg, vd Jula till tidningen Transportnet.

Karl-Johan Blank och vd Joachim Frykberg. Foto: Press / Jula

Fick ärva koncernen

Även i den intervjun nämns pandemins effekter som en av orsakerna till ökningen. Människor är hemma i större utsträckning än tidigare:

− Vi säljer mycket inom kategorier som elverktyg, handverktyg och maskiner, trädgårdsredskap och trädgårdsmaskiner, el- och belysningstillbehör, arbetskläder och arbetsskor samt produkter för värme och kyla i hemmet, säger Joachim Frykberg till tidningen.

Karl-Johan Blank fick ärva koncernen av sin pappa Lars-Göran Blank som avled 2014.

Efter pappans död uppstod en arvsstrid mellan sonen Karl-Johan Blank och hans två systrar, Marianne och Ann-Louise Blank, där Karl-Johan till slut löste ut systrarna för sammanlagt 800 miljoner kronor – motsvarande en årsvinst för koncernen under 2019.

Medieskygga Karl-Johan Blank har också under senare år köpt gårdar i Västra Götaland för hundratals miljoner kronor. Han köpte under våren, via Jula, också en miljon aktier i Byggmax.

Bor i Engbergs förra villa

I hemstaden Skara där Jula också har sitt centrallager lever han anonymt trots en förmögenhet på sju miljarder kronor och bor i artistens Lotta Engbergs tidigare villa inte långt ifrån Bert Karlsson.

Hans båda systrar har mer gjort sig kända för att leva ett lyxigare liv.

Båda kör exklusiva Bentley.

För några år sen köpte också Ann-Louise Blank en drygt tusen kvadratmeter stor villa i lyxiga Boca Raton i Florida i USA för 49 miljoner kronor.

GT har upprepade gånger sökt vd Joachim Frykberg.