Sedan drygt tio år tillbaka driver Johanna Toftby en populär blogg. Kommentarfältet, som Johanna hela tiden har hållit öppet, har till störst del fyllts av kärlek och glada tillrop – men även av påhopp och elakheter.

– I början tog jag åt mig något fruktansvärt om någon var taskig, men i dag bekommer det mig inte alls, säger Johanna Toftby, och fortsätter:

– Debatt och åsikter är viktigt för en blogg.

Men det händer att hennes följare går över gränsen. Framförallt en person har under lång tid gjort livet surt för Johanna Toftby, berättar hon.

– Jag har haft problem med ett riktigt jobbigt nättroll i många år. Jag har kunnat ta det, men när hon gick på min cancersjuka kompis så fick det vara nog. Det var droppen som fick bägaren att rinna över.

Ställdes öga mot öga

Vännen heter Annica Thimberg, och har stundtals skrivit om sin vardag som cancersjuk på Johannas blogg. Tusentals personer har läst om och inspirerats av Annicas kamp. Tack vare sina inlägg har Annica hjälpt många i liknande situationer, menar Johanna.

Men bland alla värmande kommentarer har också nättrollet riktat hot och hat mot Annica. Hon har fått utstå flera meddelanden i stil med ”Har du inte dött än?”

Annica Thimberg har skrivit om sin vardag som cancersjuk på Johannas blogg. Foto: PRIVAT

För ett drygt år sedan valde Johanna och Annica att göra en polisanmälan, och tillsammans med sina följare har Johanna också försökt ta reda på vem som döljer sig bakom nätaliaset.

– Men hon slutade inte trolla för det, säger Johanna Toftby.

Vändningen kom i höstas – när Johanna ställdes öga mot öga med sin och Annicas plågoande. Något som Skövde Nyheter var först med att rapportera om.

– Jag blev kontaktad av ”Trolljägarna” i TV3, som frågade om jag ville vara med i programmet och ställa trollet mot väggen tillsammans med Robert Aschberg, säger Johanna Toftby.

– Jag sa ja på en gång.

”Mycket ilska”

Programmet spelades in i slutet av förra året och kommer att sändas under våren. Johanna Toftby vill inte avslöja allt för mycket om innehållet, men säger att känslorna rusade i kroppen under konfrontationen.

– Det var lite rädsla och obehag, men mycket ilska också förstås. Hon har jävlats i så många år, och det var jobbigt det hon gjorde mot Annica. Hon tog hatet till en annan nivå, säger Johanna.

– Många säger att de här personerna som hatar är svårt sjuka, men det behöver de inte vara. Det kan vara vanliga människor, men som bär på väldigt mycket ilska och avundsjuka.

Johanna Toftby och Robert Aschberg – på väg att konfrontera ett nättroll i ”Trolljägarna” i TV3. Foto: Privat

Mötet med nättrollet beskriver Johanna Toftby som ”starkt”, och sedan konfrontationen har hatet tystnat. Åtminstone på Johannas blogg.

– Jag vet att det här trollet har ställt till ett helvete för många människor i Sverige. Hon har varit inne på många bloggar och härjat. Jag hoppas att det får ett slut nu.

– Robert Aschberg är ju tuff, och jag hade inte velat vara troll när han knackar på. Men har man näthatat i så många år, och gått så långt över gränsen, då får man skylla sig själv, säger Johanna Toftby.

