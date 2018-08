Jättelastaren välte mot hyreshuset in genom ruta

Arbetsfordonet, en så kallad teleskoplastare, tippade när ett betongfundament skulle lyftas upp till en balkong.

Lasten blev för tung, fordonet välte och brakade in i huset.

– Delar av armen slog in i en ruta och fortsatte delvis in i en lägenhet. Personen som bor där var hemma men befann sig inte i rummet just då, berättar styrkeledaren Robert Hansson vid räddningstjänsten i Västra Skaraborg.

Oftast en kaffeplats

Räddningstjänst och polis larmades till platsen.

– Vi kunde inte göra så mycket mer än att spärra av och kolla av så att ingen skadats, säger Hansen.

Personen i lägenheten var skärrad.

– Det kan man verkligen förstå, sånt här ska ju inte inträffa. Personen brukar oftast sitta vid det här fönstret och dricka en kopp kaffe vid den här tiden. Så det var ju tur att rutinen bröts just denna dag, uppger Hansen.

Runt 18.30 har teleskopslastaren just bärgats i väg. Utöver fönsterrutan till lägenheten har det uppstått skador på fasaden på flerfamiljshuset.