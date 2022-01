Jan Emanuel vill köpa minkfarm: ”Lidande”

Under förra året stoppades all avel av minkar i Sverige på grund av pandemin. Inga nya valpar fick födas eftersom viruset kan spridas via djuren.

I måndags försattes Halla Foder AB, som driver en minkfarm utanför Skara och tillverkar minkfoder, i konkurs.

Vd Christoffer Jern säger att den kompensation som företaget fått från Jordbruksverket inte har räckt till fullt ut.

– Beslutet om kompensationen togs i januari 2021 och pengarna kom i december. Pandemin har också gjort att marknaden för päls har fått en stor smäll, framför allt i Kina, USA och Europa. Folk som sitter isolerade behöver inget varmt att ha på sig, konstaterar han.

Nu ser företagaren och tidigare S-politikern Jan Emanuel Johansson sin chans att skrida till verket, i linje med den kamp han länge fört mot pälsdjursuppfödningen i landet.

Han har nu kontaktat konkursförvaltaren och visat intresse för att köpa minkfarmen i Skara.

Firade med en flaska vin

– Det finns en risk att företaget ansöker om rekonstruktion och ges möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Jag vill köpa bolaget och lägga ner farmen helt, säger Jan Emanuel Johansson som också berättat om sina planer för Skaraborgs läns tidning.

– Jag följer branschen och när jag fick höra om konkursen blev jag jätteglad. Jag firade med att korka upp en flaska vin. Jag vill understryka att jag inte gläds åt andra människors olycka, utan det handlar enbart om att djurindivider slipper lida. För minkarnas skull är en konkurs absolut det bästa som kan hända.

Jan Emanuel Johansson förklarar att han varit verksam i djurrättsorganisationer i 30 år. Som politiker kämpade han länge för ett näringsförbud för pälsfarmer och vid s-kongressen 2001 röstades förslaget igenom.

– Jag var med och drev frågan i riksdagen under åtta år och vi fick till slut majoritet. Men när vi förlorade makten till borgerligheten drog de tillbaka lagförslaget och pälsdjursnäringen fick ny luft under vingarna. Men jag har kontinuerligt fortsatt driva den här kampen.

”Ett lidande som är svårt att ta in”

Jan Emanuel skräder inte orden när han pratar om pälsdjursuppfödningen:

– Man vet om att man plågar andra varelser, och bara för att, som i det här fallet, någon överklasstant ska få sätta på sig en päls. Minkar är vilda djur som stoppas in i små, små burar. Det är ett lidande som är svårt att ta in.

Nu väntar Jan Emanuel Johansson på en värdering av företaget och hoppas på att få göra en affär.

– Jag är inte intresserad av att ha mark i det området. Det är ett in- och ut-projekt. Jag går in och köper, lägger ner, ser om marken kan användas till något annat, och säljer av.

Och vad händer med djuren?

– I den bästa av världar, om det gällt andra djurslag, hade man kunnat adoptera bort dem till djurvänner. Men vilda djur kan man inte göra så med. De avelsdjur som är kvar tvingas man avliva.

Hur ser du på djurrättsaktivister som tar till våld och hotar farmägare, och släpper minkar fria i naturen?

– Våldsverkande idioter förstör för de som verkligen kämpar. Hot är fullständigt förkastligt. Det är inte bara fel utan även kontraproduktivt. Det går emot nyttan och gör att folk tappar förtroendet.

– Man ska aldrig släppa ut minkar på det sättet. Det skulle bara förstöra. Minkar är aktiva rovdjur som inte fungerar i vår svenska fauna.

Farmens vd: ”Var sak har sitt slut”

Christofer Jern vill inte kommentera Jan Emanuel Johanssons planer.

– Det är konkursförvaltaren som bestämmer vad som ska ske med det här. Det är upp till honom att bestämma vem han vill sälja till, säger han.

För egen del tycker han det är ”jättesorgligt” att konkursen är ett faktum. Det låter inte som om han tror på en rekonstruktion.

– Det får förvaltaren bedöma. Men det är klart att var sak har sitt slut också. Det är väl bara att avsluta kapitlet och fortsätta med något annat, säger han.

GT har sökt konkursförvaltaren.

Se också: