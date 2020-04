Det var tidigare i veckan som GT kunde avslöja att Jörgen Månsson, i sin roll som sjukhusdirektör, skrivit ett avtal där han hyr in sig själv som konsult åt Carlanderska Sjukhuset. Under ett års tid fakturerade han konsultarbeten för 739 166 kronor inklusive moms, via ett närstående konsultbolag – samtidigt som han arbetade heltid för sjukhuset.

När fakturorna sedan dök upp på Carlanderska var det Jörgen Månsson som själv attesterade, alltså godkände, sina egna konsultkostnader.

”Styrelsens ordförande har godkänt detta”, skrev Jörgen Månsson apropå upplägget i ett sms häromveckan.

”Fullt medveten”

Och han upprepade det när han till slut ställde upp på en intervju under tisdagskvällen:

– Styrelseordföranden Maria Augustsson var fullt medveten om detta, sa Jörgen Månsson.

Den tidigare styrelseordföranden Maria Augustsson, S, har hittills inte velat kommentera någonting från sin tid i styrelsen.

Men nu träder hon fram och ger sin version.

– Jag har inte godkänt ett sådant här upplägg, säger hon.

– Att jag skulle godkänt att han skulle få vidarefakturera sig på det här sättet, det stämmer inte. Det har jag varken godkänt eller ställt upp på.

Jörgen Månsson tvingades bort från sin chefstjänst på Carlanderska sjukhuset för snart tre veckor sedan. Foto: Press Carlanderska sjukhuset / Carlanderska sjukhuset

Bakgrunden till konsultupplägget är att Carlanderska sjukhuset har ingått ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen där regionen betalar för olika uppdrag. Dessa uppdrag har Jörgen Månsson tolkat som sina egna personliga uppdrag och låtit vidarefakturera till sig själv via ett konsultbolag.

Skulle gå ner i tid

Men den tolkningen gör inte Maria Augustsson som är den som skrev under samverkansavtalet för Carlanderskas räkning.

– Syftet var att Regionen skulle stå för 20 procent av hans arbetstid för det uppdrag vi hade samverkansavtal om och jag tolkade det som att han skulle gå ner motsvarande tid på Carlanderska. Det var inte tal om att vidarefakturera några kostnader till honom själv.

Maria Augustsson säger också att det är först nu hon sett det konsultavtal som sjukhuschefen skrev, ett underentreprenörsavtal, som innebar att sjukhuschefen anlitades som privat konsult för att utföra de arbeten som skulle utföras åt Västra Götalandsregionen.

Maria Augustsson har inte godkänt, än mindre sett avtalet tidigare, säger hon.

Diskussion om bisysslor

Och om hon hade fått se det under sin tid som styrelseordförande är hon säker på att hon skulle ha tagit upp en diskussion med Jörgen Månsson om rimligheten i alla hans uppdrag vid sidan av heltidstjänsten på Carlanderska sjukhuset.

Igen.

– Då hade jag haft en diskussion med Jörgen om hans bisysslor. Det hade jag och vice ordföranden periodvis. Jörgen hade väldigt mycket på sin tallrik så att säga, säger Maria Augustsson.

– Med det sagt så var han en person med stor arbetskapacitet, det ska man inte ta ifrån honom, men självklart undrade jag flera gånger hur många timmar det fanns på hans dygn.

Arbeten åt Västra Götalandsregionen

– Vi hade under min ordförandetid en diskussion om hans bisysslor och hur mycket tid det tog från hans faktiska uppdrag, och rimligheten i det. Hade jag sett det här då, hade det varit en väldigt stark signal om att det gått för långt.

Jörgen Månsson hänvisar bland annat till ett dokument där Maria Augustsson godkänner och bekräftar att hon känner till att han utför arbeten åt Västra Götalandsregionen, som nämns i samverkansavtalet.

I dokumentet står det att Västra Götalandsregionen ska debiteras för det arbete som Månsson utför och att detta ska ske via Carlanderska sjukhuset, upphandlad part till Västra Götalandsregionen.

”Uppdraget debiteras VGR genom upphandlad part Carlanderska sjukhuset”.

Formuleringen tolkar Jörgen Månsson som ett godkännande av hans konsultupplägg.

”Finner inget stöd”

– Jag har läst dokumentet igen och igen. Och jag finner inget stöd för det som Jörgen gör gällande. Det reglerar Carlanderska sjukhusets förhållande till Västra Götalandsregionen utifrån samverkansavtalet och ingenting annat, säger Maria Augustsson och menar tvärtom att Jörgen Månssons vidarefakturering och uppdrag för konsultbolaget skulle ha nämnts i dokumentet om det hade varit en fråga som diskuterats – då det är just den typen av upplägg som kan skapa frågor i ett senare skede.

– Det är precis vad den här typen av dokument är till för. Särskilt i ett sådant läge då man använder bisysslan på ett sätt som definitivt kan ifrågasättas utifrån både jäv och andra aspekter som det görs nu, säger Maria Augustsson.

Jörgen Månsson har tidigare uppgett att han varit helt öppen i alla delar vad gäller vidarefaktureringen och konsultavtalet, och att han fått ett godkännande.

Jörgen Månsson: ”Har inte dolt detta för någon”

– Jag tycker att jag har gjort detta utifrån det godkännande vi hade då vi startade den här verksamheten. Måhänt att det är dumt och inte korrekt juridiskt sett, men det är så som jag tolkade det och så som jag har utgått ifrån. Jag har inte dolt detta för någon, sa Jörgen Månsson och beskrev upplägget som en formalitet, en vidarefakturering av kostnader som inte drabbar Carlanderska.

– Det är en ren vidarefakturering, ett plus-minus-noll-summespel, ingenting annat.

Och han fortsatte:

– Jag har jobbat för varenda krona. Ja, vi har hyfsat betalt för det vi gör, vi doktorer, men det här är inget överpris på något vis. Jag kan redovisa varje timme, säger Jörgen Månsson.

Maria Augustsson slutade som styrelseordförande den 1 januari 2019. Hanteringen av fakturorna från Jörgen Månssons uppdrag inleddes först efter hennes avgång.