”Jag har aldrig känt sånt hat mot nån människa”

Den tidigare ostraffade mannen hade arbetat som behandlingsassistent i över ett år då han på kvällen den 21 december anklagades för att ha våldtagit en minderårig, intagen flicka på ungdomshemmet i Västsverige.

I förhör berättar flickan hur vårdaren följde med henne till ett rum där hemmets intagna kan ringa till sina anhöriga. Men i stället för att lämna rummet då hon ska ringa sina samtal, ska vårdaren ha stannat kvar, tryckt ner henne i en säng och tvingat henne till samlag.

– Han låser dörren bakom oss, berättar flickan som beskriver mannen som så mycket större än henne att hon inte kunde göra motvärn.

Ringde sina föräldrar

– Efter han var klar så pussade han mig på kinden och han sa: ”Du får inte prata med någon om detta”.

Men flickan ringde omedelbart sina föräldrar och kontaktade också sin pojkvän, vilka i sin tur kontaktade ungdomshemmet och undrade vad som skett.

Behandlingsassisten togs ur tjänst redan samma kväll och greps senare under natten av polis. Han har suttit häktad i väntan på en rättegång, som är inplanerad till nästa vecka. Åtalet mot honom rör våldtäkt mot barn alternativt våldtäkt.

I förhör hos polisen är mannen helt oförstående till anklagelserna, och förnekar allt vad gäller tvång och våld. Han uttrycker inte heller någon ånger för att ha haft samlag med en intagen minderårig flicka i sin roll som vårdare.

Vårdaren: ”Det blev som det blev”

– Det kanske inte låter jätterätt men det blev som det blev, säger mannen i förhör.

Som GT redan tidigare har kunnat berätta så har Frivården i ett yttrande till tingsrätten förklarat att de inte kan föreslå någon alternativ påföljd än fängelse då mannen ”inte tillstår någon problematik avseende det han står misstänkt för”.

– Det är anmärkningsvärt, säger åklagaren om mannens inställning.

– När man läser förhören med honom så ser han inte problematiken som är helt uppenbar här. Vi har en tjej som har behövt tvångsvårdas. Det finns en anledning till att hon är där hon är. Hon är inte myndig, i lagens mening är hon ett barn och han har att svara för hennes vård där. Att han ändå inte förstår allvaret i det här är det extra anmärkningsvärt.

Enligt åklagaren har inte måttet av våld eller tvång någon direkt betydelse för frågan om vårdaren har gjort sig skyldig till de åtalade brotten eller ej. Enligt åklagaren är det i första hand mannens roll som vårdare i förhållande till den intagna flickan och hennes ålder som är avgörande.

Mängden våld och tvång har mer betydelse för straffets längd.

I första hand åtalas nu mannen för våldtäkt mot barn, då han enligt åklagaren varit ”oaktsam beträffande omständigheten att målsäganden var under 18 år” och att flickan var under hans ”vård och tillsyn”.

Våldtäkt mot barn

Huvudregeln är annars att våldtäkt mot barn rör övergrepp mot en person under 15 år, men åklagaren åberopar ett sällan använt undantag där en person också kan fällas för våldtäkt mot barn om offret är under 18 år och står under gärningsmannens ”vård eller tillsyn” efter ett myndighetsbeslut – till exempel i fall där en flicka är placerad på ett ungdomshem.

I andra hand vill åklagaren ha mannen fälld för våldtäkt.

– Han har en sådan position i förhållande till henne att han ska svara för hennes vård. Det finns en anledning till att hon är där på SIS-hemmet och det finns ett myndighetsbeslut i botten för varför hon är placerad där.

Advokat Beatrice Rämsell är förordnad att företräda den åtalade mannen, men har vägrat uttala sig om vare sig anklagelserna som sådana eller om sin klients inställning.

– Jag ger inga kommentarer.