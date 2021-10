IS-kvinnan Lisas försvar i rätten

Lisa Andersson lämnade sitt då enda barn i Sverige för att 2012 ansluta sig till islamistiska rörelser i krigets Syrien. Efter att IS etablerat sig följde hon terrororganisationen fram till det militära underlaget våren 2019 – och hon har suttit i kurdiskt förvar.

I början av september utvisades Lisa Andersson från de kurdisktkontrollerade områdena och återkom till Sverige med två barn som hon fött i Syrien. Ett tredje barn ska ha dött under lägertiden och de två barnens pappa, en känd IS-terrorist och islamist, sitter kvar i kurdiskt fängelse.

”Föräldralösa barn”

Och det var frågan om dessa två små barns vård och omhändertagandet av dem, som Förvaltningsrätten i Göteborg hade att ta ställning till häromveckan. Och under den rättegången gav Lisa Andersson sin bild av det som skett och varför beslutet att hon ska skiljas från barnen är fel.

Enligt Lisa Andersson har barnen och hon själv ”fastnat i ett krigsdrabbat land”. Hon uppger nu också att det ursprungliga skälet för henne att åka ner till Syrien var ”för att ta hand om föräldralösa barn” – inte för att ansluta sig till IS.

Hon uppger också att hon saknade all kännedom om vad som skedde runt henne.

”Hennes man kände till vad som pågick runt dem, men han ville inte berätta för henne eftersom han var rädd att hon skulle bli orolig och lämna”, framgår det i domen. Lisa Anderssons make har i en tidig intervju påstått att han var i Syrien som ambulansförare, men pekas ut som stridande och har fångats på bild tillsammans med andra IS-terrorister.

Nio år i Syrien

Lisa Andersson uppger att hennes önskan var att leva ett muslimskt liv i Syrien, men att hon helt saknade kännedom om ”vad IS var för grupp och vad de stod för”. Trots det blev hon kvar i nio år i Syrien, större delen av tiden under IS så kallade kalifat.

Lisa Anderssons offentliga biträde, advokaten Mardin Pakas vill inte utveckla Lisa Anderssons inställning eller svara på några frågor.

– Jag kommer inte medverka i någon intervju, så jag avböjer att svara på några frågor, säger hon.

Lisa Anderssons barn omhändertogs redan på Arlanda flygplats och hon utreds själv för misstänkta krigsförbrytelser i Syrien. Inför rätten har Lisa Andersson uppgett sig ha förståelse för misstankarna som riktats mot henne, men påpekar samtidigt att frågan inte är avgjord.

När Expressens reporter Magnus Falkehed och fotografen Niclas Hammarström träffade Lisa Andersson med sina barn i Al-Roj-lägret, klädd i heltäckande, brun niqab ville hon inte säga mycket om sin egen roll.

”Ljugit och twistat”

– Journalisterna har bara ljugit och twistat till saker, sa hon och värjde sig mot beskrivningen av sig själv som del av IS dödsmaskineri

Vad har sagts som är inkorrekt?

– Jag har ju läst om hur de skriver om kvinnor som har åkt ned hit för att kriga. Det är som ett stort skämt. Som om kvinnor som går runt med barnen skulle kriga! Jag har läst jättemycket historier av andra kvinnor som har gjort reportage...

Socialnämnden i Göteborg menar att de två barnens föräldrar utsatt dem för ett liv i en riskmiljö med krig och brott mot mänskliga rättigheter.

”Att föräldrarna därtill uppges tillhöra en av nutidens värsta terrororganisationer innebär att uppväxtmiljön har präglats av extrema åsikter”.

Osannolikt

Och domstolen sågar Lisa Anderssons argument.

”Det framstår som osannolikt att hon saknade kännedom om organisationen när hon åkte ner, liksom att hon heller inte skulle ha förstått vad som pågick runt henne på plats i Syrien”, skriver Förvaltningsrätten i sin dom och menar att det saknas skäl att tvivla på att hennes verkliga syfte att självmant åka ner till Syrien var för att ansluta sig till IS.

Se också: