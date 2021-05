Ingen vårvärme i sikte – lågtrycken står på kö

Räkna inte med någon vårvärme under veckan som kommer.

Redan på måndag får Göteborg med omnejd lokala skurar under dagen, och på tisdag drar det in ett djupare lågtryck över Västsverige.

– Det här är ett stort lågtryck som kommer att täcka i stort sett hela södra och mellersta Sverige under tisdagsdygnet. Det kommer in under natten mot tisdagen, säger meteorolog Maria Augutis på väderinstitutet StormGeo.

Hon konstaterar att det kommer att bli blåsigt med byiga vindar, framför allt längs kusten och ute i skärgården, men även in över land.

Kallare än normalt i maj

– Det blir ingen vidare vårvärme över huvudtaget. Termometern och kalendern bråkar om vilken månad vi är i. Temperaturen kommer att vara under det normala, under tio grader. Generellt för Västkusten brukar temperaturen ligga på 14-15 grader i maj som helhet, säger Maria Augutis.

Maria Augutis, meteorolog vid väderinstitutet Storm. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Under veckan kommer temperaturen att ligga under tio grader, men troligtvis blir det ingen frost nattetid.

– Eftersom det är mycket moln på nätterna kommer det nog att hålla sig över nollan.

Regnet fortsätter på onsdagen och det ser ut att dra bort på torsdagen även om det då kommer att vara en del skurar, förklarar Maria Augustis.

Torrt i skog och mark – gräsbrandsrisk

– Prognosen är osäker för slutet av veckan, men det kan vara fler nederbördsområden som drar in västerifrån.

Hon konstaterar att regnet som kommer i veckan kan vara välbehövligt med tanke på att det är mycket torrt i skog och mark:

– Det torra fjolårsgräset är torrt som fnöske, så regnet behövs.

SMHI varnar för risk för gräsbränder i stora delar av landet och i Västsverige handlar det om Bohuslän och Göteborg och vissa andra delar av Västra Götaland. Även Värmland och Jönköpings län söder om Vättern har hög brandrisk.