Det är i en anonym anmälan till kommunens så kallade visselblåsarfunktion som det riktas hård kritik mot inköp som gjorts till Vagnhallen Majorna.

Fyra kristallkronor, för 3 790 kronor styck, som satts upp i den i övrigt påvra verkstadsmiljön beskrivs som onödigt krimskrams.

”Finns det inga bättre saker att lägga pengar på än kristallkronor?”, skriver anmälaren och fortsätter:

”Ingen stor kostnad i det stora hela, men arbetsmiljön är under all kritik. Vi får inga pauser när vi kör spårvagn utan vi får köra oss trötta. När man försöker bli avlöst så finns inga reserver. När ska man lägga pengar på vår arbetsmiljö så vi får pauser så vi orkar arbeta?”

Svaret: ”Vackrare ljus med kristallkrona”

Göteborgs spårvägar har utrett saken och konstaterar att inköpen skett enligt rådande avtal. Och depåchefen Anna Severin säger att hon köpte in kristallkronorna just för arbetsmiljön.

– Lysrörsarmaturer är så tråkigt och man förväntar sig inte att ha en kristallkrona i en verkstadsmiljö, säger Anna Severin.

– Man blir ledsen när man kommer in här. Det blir mycket vackrare ljus med en kristallkrona än vad det var tidigare. Det och lite nytt golv, lite färg på väggarna och någon tavla på väggarna.

Hon tycker det är tråkigt att hennes försök att få till en bättre miljö i vagnhallen inte verkar uppskattas av alla. I det anonyma tipset anmärker anmälaren också på att man tidigare ska ha gjort skyltverkstadens papperskorgar rosa.

”Vi hinner inte ens gå på toaletten, vågar inte dricka vatten eller annat för vi kanske inte hinner kissa på ändhållplats. Men Anna Severin köper kristallkronor och inreder med diverse krimskrams och rosa på Vagnhallen Majorna, för det ökar trivseln”, skriver anmälaren.

Anna Severin, depåchef vid Göteborgs spårvägar. Foto: Göteborgs spårvägar

Köptes in till fördelaktigt pris

De fyra kristallkronorna köptes in under hösten och sitter i den delen av vagnhallen där besökare och personal först kommer in.

– Det här gjorde jag för att öka arbetsmiljön. Man blir ledsen när man kommer in här, säger Anna Severin.

– Det är jättetråkigt. Man tänker att när man gör det lite schysst för personalen, vill man att det ska tas emot med glädje. Man mår bra om man vet att någon tänker på en och gör schyssta saker. De här lamporna är inte dyrare än lysrörsarmaturer.

GT har även varit i kontakt med fordonschefen Fredrik Blomqvist som är på utlandssemester.

Men i spårvägens svar på den anonyma anmälan citeras ur intervjuer som bolaget haft med honom där han försvarar inköpen.

– Tycka vad man vill om det ljus som bildas av en lampa med små prismor som bryter ljuset, men personligen kan jag tycka att det är betydligt trevligare att äta min mat i en sådan miljö än under en trött lysrörsarmatur, säger Fredrik Blomqvist enligt utskrifterna.

– Jag har inga synpunkter på vilken typ av lampor som köps in så länge de är inköpta av godkänd leverantör, till ett som i detta fallet fördelaktigt pris, samt att de fyller de säkerhetsmässiga samt arbetsmiljömässiga mål vi eftersträvar. Alla dessa krav har uppfyllts.

En mängd anonyma tips

Enligt fordonschefen visar resultaten i undersökningar knutna till arbetsmiljön på bättre resultat i just Vagnhallen Majorna, för bland annat långtidsfrånvaro, utfall av arbetsmiljöronder och öppet klimat på arbetsplatsen.

– Vagnhallen Majorna, är den depå som får bäst resultat inom samtliga uppradade kategorier. Jag är väl införstådd med att det inte hänger på vilken lampa det sitter i fikarummet, men jag menar att där kanske finns chefer som klarar av att leverera, samtidigt som de klarar av att bryta mark även i de mjuka frågorna, säger Fredrik Blomqvist.

En ppårvagn i Göteborg. Foto: PETER MAGNUSSON

Göteborgs Spårvägar har under de senaste två åren fått en mängd anonyma anmälningar – om både högt och lågt – till stadens visselblåsarfunktion, som utretts enligt det regelverk som finns.

I januari 2019 tilldelade stadens revisorer Göteborgs spårvägar en anmärkning, den allvarligaste kritiken som revisionen kan ge. Det gällde brister i styrning och ledning av verksamheten, men också om brister i arbetsmiljöarbetet. Då hade ett tjugotal anonyma anmälningar kommit till staden, varav långt ifrån alla visade sig korrekta.

Under sommaren och hösten 2019 har en ny flod av anmälningar kommit in gällande Göteborgs spårvägar som utreds en efter en. Under hösten gjordes flera polisanmälningar och det konstaterades ett antal missförhållande gällande bland annat olovlig användning av arbetsfordon privat och fall där anställda maximerat sin lön genom planering och felrapportering. Även de missförhållandena dök upp som anonyma tips till visselblåsarfunktionen, men andra tips förkastades också i en delrapport i november. Den slutgiltiga rapporten i den delen väntas senare i februari.

LÄS MER: Göteborgs spårvagnsförare fryser efter brand

LÄS MER: Chef vid Göteborgs spårvägar stängs av

LÄS MER: Revisorerna riktar allvarlig kritik mot Göteborgs spårvägar