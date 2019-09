Det var vid 19-tiden som räddningstjänsten larmades till Kållered i Mölndals kommun efter larm om översvämning.

– Man kan lugnt säga att det är vått om fötterna. Vi har flera händelser i området, säger Johan Karlsson, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten i Storgöteborg.

Bland annat har parkering utanför Coop, Ikea drabbats.

– På parkeringen står vattnet ovanför trösklarna på bilarna och rinner in. Det kom väldigt snabbt och överraskande, säger Karlsson.

En bil har slukats av vattnet Kållered. Foto: HENRIK JANSSON/GT

Även flera privatpersoner har drabbats, då källarna till bostadshus svämmat över, enligt räddningstjänsten.

Räddningstjänsten jobbade under ett par timmar i området.

– Vi får prioritera och ta saker i tur och ordning, sa Karlsson.

Strax innan klockan 21 meddelade man att man valt att lämna platsen.

– Vi har gjort vad vi kan göra, sa Johan Karlsson då.

Enligt Trafikverket är E6 mellan Kålleredsmotet och Torrekullamotet översvämmad, något som skapar stora störningar i trafiken.

– Det är avstängt i båda riktningarna på grund av vattenmassorna, säger Helene Wickberg, teamledare på SOS Alarm.

Drabbade Ingemar: ”Decimeterdjupt vatten”

Ingemar Johansson och hans grannar har drabbats av översvämningarna. Foto: Privat

Ingemar Johansson bor i Kållered. Han och hans grannar har drabbats av skyfallet.

– Det är blött här. Det blir ofta översvämningar just här, men det har varit ovanligt kraftigt den här gången, berättar han.

Ävavägen i Kållered svämmade över under av skyfallet. Foto: Läsarbild

Ingemar berättar att en lite bäck som löper bakom bostadshusen snabbt svämmade över av regnmassorna.

– Vi har en bäck bakom husen som går ner i en kulvert, men den svalde inte vattnet. Brunnslocken trycktes upp och vatten forsade över och rann ner över gräsmattan. Nu är det decimeterdjupt.

Enligt räddningstjänsten har det även varit flera ärenden där bilar suttit fast i vatten. Bland annat i Lindome där en bil blev stående i en viadukt och där vattnet kom in i bilen.

Även i en viadukt under väg 158 i Uggledal fastnade en bil och tog in vatten.

Bil fast i vatten i viadukt under väg 158 i Uggledal. Foto: Läsarbild

Lågtrycket kommer in över land i morgon igen

Johan Groth är meteorolog på väderinstitutet Storm. Han berättar att lågtrycket bakom skyfallet kom från Östersjön.

– Det har rört sig upp över Östersjön. Sen det som en baksläng, som en riktig snurra och då blir det aktivitet. Det har varit lugnt hela dagen, men framåt eftermiddagen bildades en rad skurar, säger Groth.

Lågtrycket rör sig under tisdagskvällen ut över havet, men återvänder igen under den tidiga onsdagsmorgonen.

– Den här frontzonen kommer att baka tillbaka in över land igen och passera under den tidiga onsdagsmorgonen för att sedan fortsätta österut. Men då blir det mer klassiskt kraftigt regn och inte så att himlens portar öppnar sig, som det sett ut nu under kvällen, säger Groth.