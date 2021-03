Den lilla matbutiken Ica Supermarket Åkered i Västra Frölunda har likt andra butiker fått ställa om i coronapandemin.

Nya riktlinjer presenteras allt eftersom för att undvika att trängsel uppstår och butiken har tagit till flera åtgärder.

– Vi har bland annat installerat en kundräknare i entrén, ibland har vi trängselvärdar bland personalen och avståndsskyltar samt handspritsstationer finns alltid inne i butiken, säger Ica-handlaren Per Edin.

Inne i butiken får det vara max 37 kunder samtidigt och vissa dagar samt tider får personalen bilda ett kösystem på utsidan, vilket är något som inte har uppskattats av alla kunder.

– Det vi har sett det senaste är att vissa kunder har svårt för att vänja sig vid att vänta utanför om det är kö in, även då haft svårt för att respektera att det är en per hushåll som gäller. Självklart får man ta med sitt lilla barn men man behöver inte komma hit i en stor grupp, säger Per Edin.

Personal blir inte respekterad

Tillslut fick Ica-handlaren nog och skrev ett inlägg på Facebook med en rubrik där det stod ”Nu får det vara nog!”. Personalen var trötta på att kunderna inte lyssnade på dem.

Det är framför allt skolungdomar som kommer in i butiken alldeles för många.

– Vår personal upplever att de varken blir respekterad eller lyssnad på. Vid några tillfällen har de också blivit verbalt ofredande kan man säga och då är det i samband när personal påpekat att de bör handla ensamma. Men många fortsätter att handla i grupp även efter tillsägelse, säger han.

”Det är tillsammans vi ska klara pandemin”

Nu vill Ica-handlaren uppmana kunderna att följa de riktlinjer som finns och respektera att matbutiken är ålagda att följa pandemilagen.

Men han vill också påpeka att de har fått positiv respons från kunderna efter inlägget på Facebook.

– De allra flesta kunder är fantastiska och försöker hjälpa till så gott det går, men ibland blir det för mycket för oss. Men det är tillsammans vi ska klara av den här pandemin och hjälps alla åt så är det egentligen inget stort problem, säger Per Edin.

