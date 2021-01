Natten till den 9 april 1940 fick invånarna i Bullarebygden i norra Bohuslän sin nattsömn störd. Det rådde världskrig och man var för all del van att flygplan dånade förbi, men den här natten var planen otaliga. De kom söderifrån och fortsatte rakt norrut.

Bara timmar senare hade Nazi-Tyskland invaderat Norge och efter två månader var det norska motståndet nedbrutet. Åtminstone officiellt, för en kraftfull motståndsrörelse växte fram.

Livet i gränstrakterna ändrades radikalt. Landsbygdsidyllen fick inslag av militärer och minor. För människorna som umgåtts obekymrat och gränslöst blev krigets fasor snabbt påtagliga.

Ica-butik vid gränsen

På andra våningen i ett av husen allra närmast gränsen i Vassbotten bodde Erland och Asta Johannesson. På första våningen låg deras Ica-butik och på andra sidan vägen drev paret en bensinstation. Man hade också ett kafé. Strax intill gårdsplanen började bron över ett litet vattendrag. På andra sidan bron låg Norge.

Butiken öppnade 1892 av Erlands far Janne.

– Pappa hade precis tagit över butiken efter farfar när kriget började. Han hade många kunder och vänner också i Norge, berättar sonen Odd Johannesson.

Erland Johannesson hjälper sonen Odd att hantera första cykeln, bilden togs troligen 1946. Foto: PRIVAT

Han föddes 1942, två år efter den där natten när invasionsplanen dånade.

Odd bor sedan länge i Munkedal med hustrun Barbro.

Liksom i stort sett alla friska män kallades handlare Erland in till den svenska försvarsmakten efter Tysklands plötsliga maktövertagande av Norge och Danmark. Neutrala Sverige var inringat av ockupationsmakter och oron över en nazistisk invasion genomsyrade i stort sett allt.

Asta fick ofta sköta ruljansen ensam men Erland fick åka hem oftare än de flesta och fick till sist en slags stående permission. Hans befäl insåg att han kunde göra bättre nytta på hemmaplan.

– Pappa var en spindel i nätet i bygden. Han kände många norrmän och fick information av dessa som han förde vidare till försvaret. Han agerade som en slags spion, berättar Odd.

Erland var social och hade ett stort hjärta. Han bjöd gärna de svenska soldaterna på fika och vid ett lussekalas som han anordnade ska också tyska soldater på andra sidan bron trakterats av Johannesson.

Ut med mat – in med info

Vi sitter och pratar vid köksbordet och Odd plockar bland sina bilder från 40-talet.

– Här står han och pratar med en gränsvakt. Han berättade en del vad han var med om för oss barn, men valde sina historier med omsorg. Det var känsligt att prata om det som hände under kriget och som handlare fick han vara noga med att inte föra vidare sånt som kunde uppfattas som skvaller, berättar Odd.

Det står klart Erland hjälpte många norrmän i nöd under de svåra åren. Han smugglade över mat och annat till nödställda norska vänner. Sedan kom han tillbaka med information om tyska aktiviteter som vidarebefordrades till militärerna i Sverige.

Vassbotten under krigsåren: Gränsbommen bevakades av soldater mellan bensinstationen och butiken. Foto: PRIVAT

Erland riskerade livet varje gång han tog sig över gränsen som på den norska sidan bevakades av tyska soldater. De boende i gränstrakterna visste var man skulle smita över, men var gång Erland gjorde det kunde det sluta illa. Vid åtminstone ett tillfälle fick han en tysk gevärspipa mot huvudet.

Stor flyktingström

Erland berättade om dramat för bland annat sina barn. Det här är hans egna ord om händelsen, enligt Bohusläns museum: ”Jag hade ett stort stycke högrev, som jag skulle gå ned och lämna till en norrman. Han vågade inte gå nära gränsen, för de tyska vakterna patrullerade fram och tillbaka. Då tänkte jag så här, att vågar inte han gå intill gränsen, så får väl jag hoppa över bäcken och in i Norge. För jag såg ingen tysk. Men jag hann inte mer än nätt och jämnt lämna över köttstycket, så kommer en tysk soldat med geväret rakt mot oss och frågar om vi hade dynamit! Men jag fick visa köttstycket. Han var österrikare och var väl en av de bättre. Han skakade på huvudet och så gick han. Men han kunde ha tagit mig, för jag var över på den norska sidan, så det var tur att det gick som det gick.”

Flyktingar strömmade över gränsen vissa perioder. Det var upp till landsfiskalen (dåtidens polisbefäl på landsorten) att bestämma flyktingarnas öde. Totalt handlade det om runt 70 000 och en stor majoritet tog sig över till Bohuslän, Dalsland och Värmland.

Stort forskningsprojekt

I januari 2019 publicerades en avhandling om flyktingströmmen från Norge. Det var Lars Hansson, doktor vid Göteborgs Universitets humanistiska fakultet, som släppte ”Vid gränsen. Mottagningen av flyktingar från Norge 1940–1945”.

– Jag forskade om flyktingströmmarna och den svenska hållningen kring detta under 4,5 år, berättar Hansson.

Han har bland annat gått igenom förhörsprotokollen med cirka 33 000 personer som flydde Norge via Värmland, Dalsland och Bohuslän under kriget.

– Det var olika kategorier av flyktingar. I början var det mest kvinnor, barn och åldringar samt tyska flyktingar, judar och politiska flyktingar som fått asyl i Norge före den tyska invasionen den 9 september 1940. Därefter, under 1941, var det mest unga norska män som ville vidare av politiska skäl. Ofta ville de bara resa vidare till Kanada och England för att strida mot tyskarna.

De unga männen skickades med få undantag tillbaka med förödande konsekvenser.

– Norrmännen som skickades tillbaka fängslades eller sattes i koncentrationsläger, säger Hansson.

Lars Hansson, doktor vid Göteborgs Universitet, forskar om flyktingströmmarna från Norge till Sverige under andra världskriget. Foto: Göteborgs Universitet

I avhandlingen framgår att Sverige ändrade sin flyktingpolitik radikalt under krigsåren. Till en början skickades många flyktingar tillbaka vilket i många fall ledde till tortyr och död.

Ändrad flyktingpolitik

Men från 1942 ändrades flyktingpolitiken. En majoritet togs emot som en slags ”arbetskraftsinvandring”.

Bytte Sverige när de tyska motgångarna i kriget började?

– Jag tycker inte det, för poltiken och landsfiskalernas hållning ändrades radikalt redan i december 1941. Det var i det skede av kriget när tyskarna och deras allierade var som mest framgångsrika.

– En flyktinggrupp som växte var tyska soldater som deserterade. En stor del av dem avvisades och sändes tillbaka november 1940–mars 1943. Därefter togs de emot, men redan under slutet av 1942 började landsfiskalerna ”smyga in dem”. Judiska flyktingar från Norge togs däremot emot under hela kriget, jag känner bara till ett undantag, säger Hansson som nu håller på med fördjupad forskning om dramatiken kring den 162 mil långa gränsen under krigsåren.

Straffet för deserterade tyska soldater var nästan undantagsvis arkebusering.

Missade en mina

Odd och hans två systrar lämnade Vassbotten för att studera.

– Jag mötte min Barbro tidigt och vi utbildade oss till språklärare samtidigt. Vi har bott i Munkedal sedan 1980, berättar han.

Barbro och Odd Johannesson, lärarpar från Munkedal. Foto: BJÖRN LINDSTEN

Vassbotten några mil norrut återhämtade sig sakta men säkert till den normala landsortslunken efter kriget. Butiken gick upp och ner, men är sedan ett tiotal år igenbommad.

Jan Johannesson är kusin till Odd, Erland var hans farbror, och han bor kvar i Vassbotten. Gränsövergången är sedan länge obevakad, berättar Jan.

Jans pappa var lantbrukare och granne med brodern Erland. Han odlade på mark som gränsade mot Norge.

– En del av våra åkrar minerades. När kriget var över tog militärerna bort minorna, men man hade missat en. Pappa och hästen utlöste minan under plogning, berättar Jan som bor kvar i Vassbotten

Vassbottens gränsbutik på 2000-talet, den fanns kvar till 2011. Foto: Google Maps

Erland dog 1993 och ligger tillsammans med sin Asta begraven på Naverstads kyrkogård några kilometer från Vassbotten.

