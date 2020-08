Ia höll hemma barnen – hotades med vite

Sedan i mars i år har Ia Almström, 52, isolerat sig tillsammans med sina tre barn i hemmet i Aröd, Kungälvs kommun.

Men på grund av att barnen var hemma från skolan hotades hon med att bli anmäld till socialtjänsten, eftersom barnen inte följde skolplikten, något GT tidigare skrivit om.

Under sommaren fick hon ytterligare ett hot från skolchefen i kommunen – betala vite för varje dag barnen inte följer skolplikten.

– Vi fick ett brev från skolchefen och huvudman för skolorna i Kungälv. Det var ett hot om vite och att jag ska betala 150 kronor per barn per dag. Jag har tre barn så det blir 450 kronor per dag. Samt ska min exman betala 140 kronor per dag per barn. Det går på inkomst hur mycket man ska betala, säger Ia, som även intervjuats av GP.

”Påtryckningsmedel”

Hon förklarar att man bryter mot skolplikten om barnet inte fysiskt är i skolan.

– Anmälan till socialtjänsten slapp vi. Men detta är ett påtryckningsmedel för att barnen ska komma tillbaks till skolan. Det jag tycker är hemskt är när familjer och föräldrar i Sverige i riskgrupp måste tvinga sina barn till skolan. Vi får inte isolera oss och får betala för det, säger Ia.

Trots hotet med vite tänkte inte Ia ge sig. Men hennes tre barn ville tillbaks till skolan under höstterminen.

Om inte Ias barn började gå i skolan igen riskerade hon att behöva betala 450 kronor per dag i vite. Foto: Privat.

”Barnen ville börja skolan”

– Vitet har inte fått mig att tvinga barnen till skolan. Barnen ville börja skolan igen. De ville inte ha det annorlunda mer. Om fler hade varit hemma hade det kanske inte varit så annorlunda. De har pluggat hemma och det har funkat bra. Det jag vill är att man ska byta regler i en sådan här kris, säger Ia.

Hon menar att skolplikten borde omvandlas till en läroplikt.

– Läroplikt är att barnen måste lära sig enligt läroplanen men var de vill. Mina barn var chockade när de kom tillbaks till skolan efter att ha levt med avstånd, tvättat händerna, spritat och så vidare. När de kom till skolan så säger de ”det är skittrångt mamma” det är bara tre klistermärken om att hålla avstånd i matkön till skolan, säger Ia Almström.

Skolchef: ”Arbetar med dialog”

Dennis Reinhold är skolchef i Kungälvs kommun. Han berättar att vite är ovanligt i sammanhanget.

– Vår erfarenhet lokalt och nationellt är att det sällan går så långt att vitesbelopp utgår. Huvudmannen arbetar i första hand med dialog för att komma tillrätta med frånvaron i skolan. I några få fall leder inte dialogen till önskat resultat, säger han till GP.

Utbildningsministern Anna Ekström tycker inte att det är en bra idé att hålla sina barn ifrån skolan.

– Det är bra för barn att gå i skolan, och en bruten skolgång innebär stora risker för såväl individen som samhället. Vissa elever kan dock behöva vara hemma, exempelvis därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. I sådana fall är det möjligt för huvudmannen att ge eleven fjärr- eller distansundervisning. Huvudregeln är dock att skolpliktiga elever ska delta i verksamheten om de inte har giltigt skäl att utebli, säger utbildningsminister Anna Ekström, till GP.

