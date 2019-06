Lars-Henrik Ottosson som kommenterade matchen för Radio Luxemburg sa med sprucken röst: ”Vi har fått en svensk världsmästare, Ingemar Johansson, utan tvekan en höger vars make man inte har skådat i det här landet. Ursäkta jag skriker men jag måste göra det”.

Intresset inför Ingemar Johanssons VM-match mot Floyd Patterson var otroligt stort. Radiotjänst hade beslutat efter en omröstning i styrelsen att inte referera VM-fighten. Proffsboxningen ansågs vara förråande och då hjälpte inga folkliga protester. Det var heller inte aktuellt med någon TV-sändning i Sverige.

Radio Luxemburg sände däremot matchen och det beräknades att tre miljoner svenskar följde Ingos VM-fight via mellanvågssändare.

Världsmästaren, amerikanen Floyd Patterson, var favorit inför matchen. Foto: STELLA PICTURES / STELLA PICTURES KAMERAREPORTAGE

60 år sedan Ingemar Johansson slog Floyd Patterson

Världsmästaren, amerikanen Floyd Patterson, var favorit inför matchen. Det faktum att den svenske Europamästaren Ingemar Johansson hade knockat Eddie Machen i den första ronden i VM-kvalet året innan på Nya Ullevi i Göteborg inför 53 614 åskådare imponerade inte på boxningsexpertisen i USA.

Ingemar Johansson visade då upp sitt mästarbälte, ett bälte som innehöll flera diamanter. The champ visade även upp sin ring där han hade placerat en av dessa diamanter. Foto: SCANPIX SWEDEN / SCANPIX SWEDEN

Men på hemmaplan sattes hoppet till Ingos höger, en höger som hade gjort livet surt för många av Ingos motståndare. Ingemar Johansson väckte stor uppmärksamhet när han anlände till USA i sällskap med hela ”tjocka släkten”. Mamma Ebbas köttbullar blev ett begrepp i både Sverige och USA. Med på VM-resan var också Edwin Ahlqvist, Ingos manager och promotor. Något kontrakt existerade inte mellan Ingemar och Ahlqvist.

– Ett handslag, det räckte. Jag litade på Ahlqvist och han på mig och det fungerade, förklarade Ingo för mig när vi snackade om hans karriär.

När matchen kom i gång i klassiska Yankee Stadium i New York hade 30 000 åskådare bänkat sig. De två första ronderna blev tämligen odramatiska. Ingo petade med den raka vänstern i hopp om att få läge för högern, men Floyd var på sin vakt. De amerikanska reportrarna undrade om Johansson hade glömt sin höger hemma i Sverige.

I Sverige utbröt kollektivt jubel

I den tredje ronden lossade Ingo högern och den träffade Patterson med en enorm kraft. Mästaren kom upp före tio, med dimmig blick och darriga ben – men bara för att mötas av svenskens stenhårda nävar.

Totalt golvade Ingo sin motståndare sju gånger. Efter den sjunde nedslagningen – två minuter och tre sekunder in i den tredje ronden – stoppade domaren Goldstein misshandeln och Ingemar Johansson från Sverige kunde jublande sträcka händerna mot skyn. Ingemar från Sweden hade slagit USA med häpnad.

I Sverige utbröt ett kollektivt jubel mitt i sommarnatten. Ingemar Johansson hade gjort det som många ansåg vara omöjligt. Han hade krossat världsmästaren Patterson. 1959 var en annan tid, även i boxningssammanhang. Det faktum att en boxare blir nerslagen sju gånger hade inte fått förekomma i dag. Numera bryter ringdomaren om det blir en tredje nedslagning. Ringdomaren Goldstein hamnade i skottgluggen efter VM-matchen. Det fanns en del som ansåg att han borde ha brutit matchen vid den andra nedslagningen. Det fanns även de som ansåg att Goldstein bröt för tidigt eftersom Patterson inte blev uträknad liggande på canvasen. Som sagt, det var en annan tid.

”Ingemar Johansson var en komplett fighter.” Foto: STELLA PICTURES / STELLA PICTURES KAMERAREPORTAGE

Jag förde VM-matchen på tal med Ingo vid flera tillfällen. Han konstaterade:

– Det såg kanske inte så snyggt ut att han fick ta sju räkningar och att jag slog ner honom när han var på väg till ringhörnan, groggy som han var. Men det här var min chans att bli världsmästare. Allt stod på spel för mig. Jag fick en chans och jag tog den. Min taktik fungerade till hundra procent. Det gällde att ha tålamod, låta vänstern göra jobbet, så skulle öppningen komma förr eller senare.

Ingos seger blev en kioskvältare

Ingemar Johanssons segervapen mot Patterson var högern, den var alltid skarpladdad. Men det var den raka pistongvänstern som öppnade upp för högern. Ingo hade dessutom ett snabbt fotarbete och en suverän blick för boxningen.

Han var helt enkelt en komplett fighter.

Ingemar Johansson tjänade på sin första VM-match 1959 281 000 dollar, totalt på de tre VM-matcherna 1,6 miljoner dollar. Stora pengar vid den tidpunkten. Sen hade Ingemar rättigheterna till matchen som visades i efterhand på bio hemma i Sverige.

Ingos VM-triumf fick en enorm uppmärksamhet över hela världen. 1959 utsågs han till ”Athlete of the Year av Associated Press och till ”Sportsman of the Year” av tidskriften Sport Illustrated.

Då fick Ingo sin revansch

Här hemma blev Ingos knock en kioskvältare. Expressen sålde inte mindre än 780 000 lösnummer den 27 juni. En fantastisk försäljningssiffra med tanke på att Expressens medelupplaga vid den tiden låg på 376 000. Även Kvällsposten och GT sålde rekordupplagor.

Ingo fick genom sin seger över Floyd Patterson en stor revansch för misslyckandet vid OS 1952 i Helsingfors, då han diskades i finalen mot amerikanen Ed Sanders. Det var då den legendariske sportkommentatorn Lennart Hyland fullkomligt strimlade Ingemar Johansson.

Visade upp mästarbältet

När jag för Expressen i december 1999 träffade Ingemar Johanssons i hans hem på Dalarö utanför Stockholm ville han inte prata om Hyland.

– Jag behövde aldrig ta upp det med honom. Han visste mycket väl vilka dumma kommentarer han hade gjort. Så jag brydde mig aldrig.

Ingemar Johansson visade då upp sitt mästarbälte, ett bälte som innehöll flera diamanter. The champ visade även upp sin ring där han hade placerat en av dessa diamanter.

Ingemar Johansson dog den 30 januari 2009. Här är Raymond Patterson vid Ingos begravning i Vasakyrkan i Göteborg. Foto: ROBBAN ANDERSSON

Ingemar Johansson höll VM-titeln i ett år. Han förlorade returen mot Floyd Patterson 1960 och även i den tredje VM-matchen 1961 mot Floyd blev det förlust. När Ingemar Johansson blev världsmästare fanns det bara en världsmästare i varje viktklass, inte som nu femtioelva mästare i boxningens alfabetssörja. En världsmästare i tungvikt var vid denna tidpunkt det absolut finaste i idrottsvärlden.

Experten: Vi kommer aldrig att se något liknande

Trots den enorma triumfen fick Ingemar Johansson inte Bragdguldet 1959. Priset gick till fotbollsspelaren Agne Simonsson som hade gjort två mål i en vänskapslandskamp mot England på Wembley (som Sverige vann med 3-2). Ingemar Johansson vann 26 av sina 28 proffsmatcher, de två förlusterna kom mot Floyd Patterson.

– Han var en fascinerande personlighet. Han hade en enorm dragningskraft. Han stod trots sina framgångar stadigt med båda fötterna på jorden. Han var en sann svensk idrottshjälte. Vi kommer förmodligen aldrig få se något liknande inom boxningen, säger Olof Johansson, en av Sveriges främsta boxningsexperter med ett förflutet i Redbergslids BK som var BK, Ingemar Johanssons klubb under amatörtiden.

Ingemar Johansson dog den 30 januari 2009 men minnet av honom kommer leva kvar. Framför allt hos alla oss som satt och lyssnade framför radioapparaterna i Sverige natten mellan den 26 och 27 juni 1959.

