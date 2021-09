Hyrläkare arbetade – trots sjuk i corona

Läkaren är anställd vid universitetssjukhuset i Lund men under våren 2020 arbetade han som hyrläkare på Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan. Under samma period insjuknade han också i covid-19.

Enligt ett tips till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har läkaren varit på arbetet trots förkylningssymtom och feber, något som Ttela var först att rapportera om.

Under tiden han arbetade på Näl blev han även betydligt försämrad till följd av sin infektion.

”Detta har upprört många. Medarbetaren har dessutom, under sin sjukskrivning, arbetat som hyrläkare på olika sjukhus i Sverige via bemanningsföretag”, står det i tipset som skickades in till Ivo.

Mannen har dock fått avstå från andra läkaruppdrag som han tänkt ta sig an under sin beviljade forskningstid – under första kvartalet i år.

Nya uppdrag på sjukhuset

Varken bemanningsföretaget eller sjukhuset i Lund ska ha vidtagit några åtgärder mot läkaren. I stället har han bland annat fått nya uppdrag på Näl, enligt tipset till Ivo. Något som upprört personalen:

”Han har trotsat smittskyddsreglerna, spridit smitta och utan reprimand. Medarbetaren har enligt oss brustit på flera punkter. Han har agerat ansvarslöst och med fara för andras hälsa i en pandemi med allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom”

Nu vädjar tipsaren om att Ivo ska se över läkaren.

