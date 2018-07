Det är varmt i Sverige, väldigt varmt.

Och i den extremhetta som råder har många det tufft, så väl människor som djur. Är man oaktsam med sin fyrbenta vän kan det få förödande konsekvenser. Inte minst när det handlar om att glömma, eller för den delen lämna, kvar dem i bilar.

Under fredagskvällen fick polisen i Göteborg in ett antal samtal om just det, att djur satt kvar i stekheta fordon.

– Tyvärr var det ett antal sådana ärenden. Det är aldrig bra att lämna hundar i bilen, det blir väldigt, väldigt varmt fort, säger polisens presstalesperson Tommy Nyman.

Misstänkt djurplågeri

I de flesta av fallen dök ägaren upp snabbt, men en gång tvingades polisen ingripa. Det var strax före klockan halv nio som larmet kom in. På polisens hemsida står det:

"På en parkeringsplats utanför Liseberg fanns en hund i en parkerad bil. Oklart hur länge bilen stått parkerad på platsen men polispatrull uppfattade hunden som medtagen i värmen".

Det fattades då ett beslut om att kalla dit hundpatrull.

– Och hundföraren tyckte att det var dags att agera, säger Tommy Nyman.

En bilruta slogs sönder och hunden blev omhändertagen. Hunden hade då suttit i bilen i minst 40 minuter, uppger polisen.

Hundägaren, som inte gått att få tag i, kom efter en stund och fick då tillbaka vovven – samtidigt är han nu brottsmisstänkt.

– Hundägaren rapporterades för misstänkt djurplågeri, men hunden lämnades tillbaka till honom, säger Tommy Nyman.