Augusti har hittills varit ovanligt sval och kommer så att förbli. Åtminstone den kommande helgen och veckan.

– Det är riktigt höstväder nu efter den varma sommaren. Vi får mycket regn och det är kallare än vad det brukar vara i augusti.

Josefine Bergstedt, meteorolog på väderinstitutet StormGeo, säger att de kommande dagarna kommer att bestå mestadels av moln, en del regn och åska.

– De kommande dagarna är det absolut höstväder. Lördagen ser ut att bli den mest höstlika dagen, säger hon.

– Vi har ett regnområde som kommer att komma in västerifrån över Västkusten under fredagseftermiddagen och -kvällen. Det blir växlande molnighet och regnet ser ut att dra in runt sex-, sjutiden i kväll. Sedan regnar det på under kvällen och natten.

I samband med regnet finns det också en överhängande risk för åska.

– Det är risk för åska i kväll, men än mer under lördagen.

”De kommande dagarna är det absolut höstväder”.

Svala temperaturer

Helgen ser ungefär likadan ut med moln och regn.

– Regnområdet drar i väg under natten och under lördagen ser det ut att bli uppehåll under förmiddagen, men med en hel del moln. Sedan blir det regn fram på dagen och något lägre temperatur, kanske 17 grader som mest.

Längst kusten är det friska till hårda vindar, men risk för kuling under lördagseftermiddagen.

Söndagen får lite mer sol än början av helgen.

– Det är växlande molnighet och stundtals sol och kanske 18, 19 grader, säger Josefin Bergstedt.

”Sista veckan kanske blir varmare”

Men det varma sensommarvädret uteblir. Ett nytt regnområde kommer in över Västsverige under måndagen.

– Det blir mulet, regn och ungefär 17 grader. Tisdagen ser ut att kunna ge lite sol och uppehåll men det är fortfarande ganska svalt, under 20 grader.

Onsdagen får runt 20 grader och delvis sol, men regnskurar passerar och håller nere sommarkänslan.

– Det är väldigt varmt ner över Europa, men hit har det ännu inte tagit sig. Vi har ett värmeområde som ligger väster om Sverige, men det ser ut att gå neråt och inte hitåt, säger Josefine Bergstedt.

– Jag ser fram till nästa söndag och då är det ingen värme som är på väg. Sedan skulle sista veckan i augusti kanske, kanske kunna bli lite varmare men det är för tidigt att säga.

SE OCKSÅ: Meteorologen om passionen för vädret