På Annika Ruffs tomt i halländska Valinge finns ett så kallat båtsmanstorp. Det enkla halmtaksbeklädda huset – som förr i världen inhyste både folk och fä – byggdes någon gång under 1800-talets första hälft, och beboddes av en soldat inom flottan.

Men nu är det länge sedan någon kallade det sitt hem.

– Torpet är k-märkt och vi sköter om det med hjälp från länsstyrelsen. Det är väldigt gammaldags och enkelt, men välbevarat, berättar Annika, som tidigare intervjuats av HN.

Hallmans, som torpet kallas, har varken el eller vatten – men däremot en egen Facebook-sida. Och det var via den som en svensk filmarbetare blev varse dess existens.

– Han jobbade på uppdrag av BBC och letade inspelningsplatser till en av deras produktioner. Han ringde oss och sa att han tyckte att vårt torp verkade intressant.

Båtsmanstorpet Hallmans i höstskrud. Foto: Privat / Privat Torpet är k-märkt och under länsstyrelsens överinsyn. Foto: Privat / Privat

Namnet hölls hemligt

Lite senare ringde man från BBC och bekräftade intresset. Torpet passade perfekt in i det narrativ som man vävde till ett av programmen i serien ”Who do you think you are?”, där kändisar söker efter sina släktrötter.

Fick man möjligtvis komma dit och filma, undrade BBC. Jo, det fick man.

– Det var spännande, samtidigt som det kändes lite ofattbart att de hade hittat just vårt torp.

Vem kändisen var, vars släkthistoria skulle nagelfaras, var in det längsta okänt för Annika. Att det var en världskänd skådespelerska hade BBC berättat.

– Men vi fick inte veta vem förrän kvällen före, när vi hade skrivit under papper där vi lovade att inte avslöja något.

Men i veckan sändes programmet och Annika kan nu berätta fritt om dagen då Kate Winslet kom till lilla Valinge (även om den brittiske speakern refererar till platsen som ”the village of Varberg”).

Kate Winslet är bland annat känd för rollen som Rose i megasuccén ”Titanic” och har vunnit en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll i ”The reader” från 2008. Foto: JONATHAN SHORT / AP TT NYHETSBYRÅN

”Absolutely magical”

– Wow. Oh my goodness me. Absolutely magical, utbrister den Oscarbelönade skådespelerskan när hon stiger innanför tröskeln till det lilla torpet.

Någon koppling mellan båtsmanstorpet och Kate Winslets halländska släkt finns det inte. Enligt HN hade hennes morfars farfar Alfred Lidman, som utvandrade till England någon gång kring 1880 efter att ha blivit utkastad ur armén, sina rötter i Harplinge.

Men välbevarade båtsmanstorp är sällsynta i Halland, skriver HN, och i Valinge kunde Winslet få ett hum om vilka förhållanden som hennes förfäder levde under.

Och Kate Winslet, hon var både jordnära och trevlig, berättar Annika.

– Hon och filmteamet arbetade hårt hela dagen när de var här. Vi pratade väl inte jättemycket, men vi åt lunch tillsammans och det var väldigt roligt.