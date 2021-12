Hårt tryck på Stadsmissionen under helgerna: ”Gemenskap”

Jul och nyår är för många synonymt med julbord och nyårsmiddag tillsammans med vänner och familj. För andra kan det innebära utsatthet och ensamhet.

Stadsmissionen öppnar varje år upp sina dörrar kring jul och nyår i S:t Johanneskyrkan för Göteborgs hemlösa och utsatta. Men i år precis som förra året är omständigheterna annorlunda på grund av pandemin, man kan endast ta emot en femtedel av den normala kapaciteten.

– Vanligtvis kan det komma upp emot 500 personer en juldag men i år har vi behövt begränsa antalet. Det är dem som behövt det mest som kommit, säger Johanna Azar, enhetschef på Stadsmissionen.

För att hjälpa dem som inte kan komma in i kyrkan delar man även ut matkassar.

– Vi har haft jättefina julbordsmatkassar för 100 hushåll som gjort det möjligt att fira för dem som har ett hem.

På nyårsafton håller man också öppet.

– Det blir någon slags tre rätters meny. Vi håller öppet till 22.00. Julafton är högt tryck men det är det på nyår också. Det blir ett nyktert firande för dem som behöver det.

De flesta som kommer till stadsmissionen vill ha gemenskap, säger Johanna Azar. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Nya grupper har drabbats under pandemin

På frågan om man märker av en ökning av människor i behov av hjälp nu under pandemin säger Johanna Azar att man ser att en ny grupp människor drabbats.

– Enligt Göteborgs stad är det inte fler som är hemlösa, men vi kan konstatera att vi senaste året mött en hel del nya personer. Pandemin har lett till att fler som redan hade det tufft fått det sämre. Många har blivit av med sina jobb och står utan ekonomisk buffert.

Man har även märkt att många inte haft tillräckligt med pengar till sina barn nu under storhelgerna.

– Vår växel har fått många samtal från familjer som inte haft pengar till det nödvändigaste till sina barn. Sen ser vi också familjer som mår dåligt eftersom de bor trångt. Man har haft distansstudier och det förekommer våld i nära relationer.

Hon fortsätter:

– Pandemins baksidor är långt fler än de i mina svar. Vi ser en också större andel personer med aktivt missbruk.

Stort engagemang från göteborgarna

Men mitt i allt det mörka och svåra säger Johanna Azar att engagemanget och hjälper från göteborgarna varit stort.

– Det har varit helt fantastiskt. Nu under jul har vi haft 75 volontärer och vi har till och med behövt tacka nej till ännu fler. Sen har vi också fått fina gåvor under hela året men också nu i jul med julklappar till barn. Några kom också in med pepparkakshus. Det gör också att de som kommer till oss får ta del av den tanken. Att få någonting, vara en del av gemenskapen och få lite mat.

Just gemenskapen är väldigt viktig understryker Johanna Azar.

– Maten är viktig men gemenskapen ännu viktigare för många som annars behövt fira jul ensamma.

Efter mat och umgänge är det också många som tar och vilar vid altaret i den varma kyrkan.

För SVT Väst har Johanna Azar tidigare berättat att man hade kunnat ta in fler om man krävt vaccinationsbevis, men att man valt att inte gå den vägen för att inte utesluta någon.

– Vi kan inte i samhället ordna fram ett vaccinationsbevis om man inte har personnummer och bokföringsadress. Det är många av våra gäster som inte har det. Sen har vi ju också gäster som inte ännu har vaccinerat sig, har Johanna Azar tidigare sagt.

Så drabbar pandemin de utsatta