Khaled Shahadeh, från Göteborgsförorten Angered, har pekats ut av Säkerhetspolisen som en av fyra individer som skulle utgöra ett särskilt hot mot rikets säkerhet den dag han återvänder till Sverige.

Hans flera år långa stridserfarenhet och kontakter med personer som planerat att utföra dåd utanför Syrien har oroat den svenska säkerhetstjänsten.

En rad svenska misstänkta IS-terrorister och deras kvinnor har det senaste året intervjuats från fångenskapen i de kurdiska lägren.

Samtliga har nekat till att ha deltagit i terrorsektens övergrepp. De har påstått att de varit chaufförer, ambulansförare eller hemmafruar som inte vetat mycket om IS vidriga övergrepp trots att de ofta filmats och spritts över världen.

Khaled Shahadeh på plats i Syrien där han bevittnade krigsförbrytelser som begicks av IS och andra islamistiska grupper.

Shahadeh är först att erkänna samröre

Khaled Shahadeh är den förste som nu öppet erkänner att han stridit för IS och att han varit på plats vid övergrepp som gjorts i sektens tjänst.

Och han skadades svårt i kampen för terrorsekten.

– Innan jag skadades var jag krigare i Islamiska staten, säger Khaled Shahadeh i den filmade intervjun inne i det kurdiskkontrollerade fängelset.

– Det är mycket jag ångrar nu, till exempel att jag åkte hit, säger Khaled Shahadeh.

Den i dag 29-årige krigsskadade Khaled Shahadeh är inte vem som helst.

En gång var han bland de som var till 100 procent lojala med terrorsekten IS. Han medverkade i rekryteringsfilmer som skulle få fler unga att lämna Sverige för Syrien och försvarade övergrepp och brutala avrättningar.

När han tillsammans med fyra vänner hösten 2012 tog sig över gränsen i bil, från Turkiet in i Syrien, ingick de i den första stora vågen av unga män som åkte ner för att strida med islamistiska grupper i krigets Syrien.

– Vi var de första européerna på plats. De flesta av mina vänner reste med mig hit och de dog här, säger Khaled Shahadeh.

Khaled Shahadeh tillsammans med sina i dag döda svenska terroristvänner Yasser Sadek och Ahmed Hassan då de stred i Syrien. Foto: Privat/Doku

Khaled Shahadeh: ”Vi gillade dem”

Han stred under flera islamistgruppers flagg för att slutligen hamna i IS. Han ingick i terrorsektens hårda kärna som stannade kvar fram till slutstriden om samhället Baghouz i början av 2019.

I ett filmklipp från kriget syns hur han tillsammans med andra terrorister välkomnar den tjetjenske terrorledaren Omar al-Shishani, vid sin död 2015 var han en av IS mest jagade ledare.

– Vi visste först inte vad al-Dawla (IS) var men vi gillade dem och blev kvar med dem, berättar Khaled Shahadeh efter att han presenterat sig på svenska med en tydlig göteborgsdialekt.

Han berättar om sin familj, att han är uppvuxen i Göteborg där han bott i hela sitt liv och att han efter gymnasiet haft anställningar vid både Volvo och kryddföretaget Santa Maria.

Och han ber om ursäkt till sina föräldrar och sin familj.

– Mina föräldrar försökte få mig att inte åka. Min mamma grät hela tiden. Varje gång jag pratade med henne bad hon mig att återvända.

Och Khaled Shahadeh är inte ensam i släkten om att ha gjort valet att åka ner till Syrien.

Khaled Shahadeh och hans vänner var med i Expressens granskning redan 2014. Många är i dag döda. Foto: Expressen

Mostafa Shade och Taha Shade. Foto: Privat

■ Två kusiner, läkarstudenten Mostafa Shade och den utbildade svetsaren Taha Shade, åkte tillsammans med Khalid Shahadeh till Syrien hösten 2012. De stred tillsammans fram till 2014 då först Taha Shade och sedan också Mostafa Shade dog.

Jonas Aref El Hassan. Foto: Privat

■ En tredje kusin, Chalmers-studenten Jonas Aref El Hassan, åkte ner ungefär samtidigt men dog i juni 2013 i stridigheter mot regimstyrkor utanför Aleppo.

Omar Shahadeh. Foto: Privat

■ Khaleds äldre bror, Omar Shahadeh, åkte ner sommaren 2013 som nybliven pappa, men dog redan några månader senare i strider mot regimstyrkor.

Khaled Shahadeh berättar om krigsförbrytelser han bevittnade hos IS. Foto: Expressen

Khaled Shahadeh: ”Det värsta jag sett”

– Det värsta jag har sett kanske var krigsfångarna som fördes bort från Sheikh Suleiman, säger Khaled Shahadeh och tittar ner i golvet.

Han pausar och fortsätter berätta med blicken in i kameran om hur han personligen blev vittne till hur ett stort antal män, kanske 18 personer enligt honom själv, fördes bort till ett torg i staden Haritan i nordöstra Syrien.

– Det gjordes mycket mot dem, berättar Khaled Shahadeh och pekar ut den ökände Shariadomaren Abu Jaafar al-Hattab som ansvarig för vad som inte kan beskrivas som något annat än en massaker.

Han beskriver al-Hattab som ”chef” vid tillfället.

– De var krigsskadade. Några avrättades, andra fick sina huvuden avhuggna. Det är det värsta som jag har sett med mina egna ögon.

Han berättar särskilt hur en luftvärnssoldat höggs ner med upprepade yxhugg framför dem.

– De drog honom i håret och högg ner honom tills huvudet lossnade, säger han och visar med ena handen de upprepade huggen med yxan och med den andra handen hur de greppade om luftvärnssoldatens hår.

Khaled Shahadeh anslöt sig tidigt till Omar al-Shishanis islamistiska milis som kom att ingå i IS. Där blev al-Shishani högste militär befälhavare. Foto: AP MILITANT SOCIAL MEDIA ACCOUNT VIA AP VIDEO

Khaled Shahadeh på plats i Syrien där han bevittnade krigsförbrytelser som begicks av IS och andra islamistiska grupper. Foto: Privat

Intervjun måste godkännas

Det är ett kurdiskt medieteam, ReProduction, som på plats i det kurdiskkontrollerade fängelset i Syrien har gjort intervjun med Khaled Shahadeh och därefter erbjudit Expressen materialet.

Medieteamet har tidigare haft uppdrag för regeringen i kurdstyrda norra Syrien.

– När vi gör sådana intervjuer berättar vi att vi är från ett medieföretag. Intervjun måste godkännas av den som ska bli intervjuad. Det går inte att göra intervjun om personen i fråga inte vill göra det, säger Hussin Shebi från medieteamet ReProduction.

Enligt medieteamet har intervjuerna gjorts frivilligt med de intervjuades godkännande och utan representanter från säkerhetstjänsten närvarande.

Hade Expressen gjort intervjuerna på plats hade följdfrågor ställts om Khaled Shahades egen roll vid övergreppen, vad han själv gjorde i samband med till exempel massakern han bevittnade och det egna ansvaret som varandes en del av rörelsen som begick övergreppen. Men de frågorna ställs inte i inspelningarna.

Däremot har Expressen varit i kontakt med Khaled Shahadehs pappa som uppger att sonen förefaller tala fritt i tv-intervjun, som i vardagen, även om det är svårt att veta i den situation han befinner sig.

Expressen har bedömt att värdet av att publicera Khaled Shahadehs berättelse överväger de bristerna och det faktum att han frågas ut som krigsfånge.

I striderna runt Aleppo i Syrien deltog Khaled Shahadeh i en lång serie slag med stor civil förstörelse. Foto: KASSEM HAMADÉ

Khaled Shahadeh berättar för det kurdiska tv-teamet om hur han anslöt sig till IS. Foto: Expressen

Lämnade Göteborg år 2012

Tillfrågad om hur han själv tycker att krigsfångar ska behandlas med tanke på beskrivningen av de dödade på torget i Haritan, säger Khaled Shahadeh:

– Vi vet att krigsfångar ska få vård om de är skadade. Han ska äta från samma mat som vi äter. Klä sig i samma kläder som vi har. Om du ska avrätta honom ska han avrättas direkt och inte utsätta honom för tortyr eller slakta honom med kniv och sådant, säger Shahadeh.

– Vi frågade de lärda (imamer) om det. De sa att man inte får göra så (mot krigsfångar) men det är fel som några från al-Dawla (IS) begår. Vi hörde sådant hela tiden att det är fel från al-Dawla (IS) och att det är politik.

Khaled Shahadeh berättar hur han tillsammans med två kusiner och två vänner från Göteborg åkte ner för att delta i stridigheterna första gången under sensommaren, tidig höst 2012, vilket bekräftas av Expressens tidigare uppgifter.

När Khaled Shahadeh och de övriga svenskarna åkte ner till Syrien började en mängd islamistiska miliser och sekter ta över initiativet i kampen mot Assad-regimen från Fria Syriska armén. Foto: UNCREDITED/AP NUSRA FRONT ON TWITTER

En kalasjnikov för 2 500 dollar

Inledningsvis, i ett par veckor, anslöt de sig till Fria Syriska Armén, FSA, som hade inlett upproret mot Assad-regimen. Personer runt Khaled Shahadeh och hans kusiner har tidigare beskrivit de unga männen som starkt påverkade av Assad-regimens behandling av landets muslimer.

Och att det de fick se från kriget på tv och andra medier fick dem att åka ner.

Men FSA var inget för dem, berättar Khaled Shahadeh.

De åkte tillbaka till Turkiet och pratade om att återvända hem till Sverige, men så fick de via kontakter möjlighet att åka in igen för att ansluta sig till Ahrar al-Sham, en av flera islamistiska terroristgrupper som kom att få en större roll i inbördeskriget i takt med att de sekteristiska stridigheterna mellan olika rebellgrupper intensifierades.

Under de sekteristiska konflikerna mellan islamistiska grupper kom Khaled Shahadehs gamla grupp Al-Sham att ställas mot IS i blodiga strider. Foto: UNCREDITED / AP AHRAR AL-SHAM TWITTER PAGE

– På den tiden visste vi ingenting om olika grupper i Syrien. Vi var inte ens praktiserande religiösa under lång tid, säger Khaled Shahadeh.

Standarden i Ahrar al-Sham var dålig, enligt Shahadeh. Bland annat hade de inga vapen att ge till nya rekryter.

– Vi var tvungna att köpa vapen med våra egna pengar. Jag minns att jag köpte en väldigt gammal Kalasjnikov för 2 500 dollar. Det fanns inget träningsläger där och inga militärövningar. Det enda de lärde oss var att plocka isär och sätta ihop vapnet.

I mars 2013 utropades bildandet av Jaysh al-Muhajireen wal-Ansar, JMA, där Omar al-Shishani blev ledare. I gruppen ingick många av de svenskar som åkt ner för att strida i Syrien. Foto: Säkerhetspolisen Omar al-Shishanis islamistiska terrorgrupp al-Muhajireen wal-Ansar utropade 2013 Slaget om fångarnas befrielsei Aleppo. Foto: Säkerhetspolisen / Förundersökningsprotokoll Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Efter att ha avlossat några skott i ett bergsområde i närheten ansågs de redo, uppger Khaled Shahadeh och berättar hur han och hans svenska vänner tjatade på sitt befäl om att de ville till Aleppo, den plats där stridigheterna då pågick för fullt.

– Vi sa till honom att vi inte åkte hit för att vara sysslolösa.

I stället bytte de organisation. Khaled Shahadeh och de övriga svenskarna anslöt sig till den tjetjenske rebellen Omar al-Shishanis islamistiska terrorgrupp Jaysh al-Muhajireen wal-Ansar, som under slutet av 2013 kom att svära trohet till IS.

Därmed underställde sig också hela gruppen Islamiska statens ledning och mål. Bland dem Khaled Shahadeh och många andra tillresta svenskar som nu svor trohet till IS.

Khaled Shahadeh och hans vänner granskades av Expressen tidigt. Foto: Expressen

Återvändare dömda till livstids fängelse

Många av svenskarna var från Göteborg likt han själv. De flesta är i dag döda.

Men det finns också de som återvänt till Sverige.

Bland återvändarna finns de två nu livstidsdömda göteborgarna Hassan Al-Mandlawi och Sultan Al Amin. De dömdes efter hemkomsten för delaktighet i två mord på en industritomt i Syrien. De brutala morden där männen fick halsarna avskurna framför rullande kamera begicks av en grupp män som stridit med Jaysh al-Muhajireen wal-Ansar och bedömdes av domstolen som terrorhandlingar.

Ytterligare fyra göteborgare är internationellt efterlysta för inblandning i samma dåd. Två av de efterlysta fanns med i den grupp av vänner och släktingar som Khaled Shahadeh åkte ner till Syrien med hösten 2012.

Men de ska alla fyra ha dött i kriget.

Hassan Al-Mandlawi och Sultan Al Amin dömdes senare för delaktighet i terroristbrott då de var delaktiga i halsavskärningen av två män i ett industriområde i Aleppo 2013. Foto: Ur polisens förundersökning Hassan Al Mandlawi var krypskytt och avtjänar nu ett livstidsstraff i Sverige för terroristbrott begångna i Syrien 2013. Foto: POLISEN Al Amin Sultan inför Jaysh al-Muhajireen wal-Ansars, organisationen där också Khaled Shahadeh ingick. Sultan avtjänar nu ett livstidsstraff för terroristbrott begångna i Syrien. Foto: POLISEN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

I tv-intervjun berättar Khaled Shahadeh hur han deltagit i flera kända slag. Bland annat under de årslånga stridigheterna runt Aleppo där slagen vid Sheikh Suleiman och Darat Izza hör till de mest kända.

Mot slutet av 2013 deltog han i stridigheter i Tell Aran, där han skadades svårt.

– Vi blev omringade av regimen och jag skadades. Hela axeln sprängdes ut. Jag hade svårt att använda min arm, berättar han och tar sig om den skadade högeraxeln.

Fick pengar av terrorledaren

Han uppger att han genomgick nio operationer på plats i Syrien och att terrorledaren Omar al-Shishani till slut kom att ge honom 8 000 dollar personligen för att han skulle få vård på ett privat sjukhus i Adana, Turkiet.

Omar al-Shishani var vid den tiden en av IS högsta ledare. Eventuellt var han redan då IS militära befälhavare och krigsminister, roller han hade fram till sin död i ett flyganfall 2015.

Khaled Shahadeh berättar att han efter operationerna i Turkiet återvände till Syrien, men att smärtan fortsatte.

– Jag led hela tiden av smärta i nerverna. Jag tog mycket Tramadoltabletter, jag blev till och med beroende av Tramadol, säger han.

Under 2014 fick Khaled Shahadeh tillåtelse av militärledningen att återvända till Sverige för att få vård. Vid den tiden fanns ingen lagstiftning i Sverige som förbjöd terrorresor till utlandet.

En sådan lagstiftning kom till först i april 2016.

Hemkommen till Sverige igen genomgick Khaled Shahadeh flera operationer för att läka sina svåra krigsskador. Sedan återvände han ner. Då nygift och tillsammans med sin fru. Foto: ANDERS YLANDER / GT/EXPRESSEN





Khaled Shahadeh lovprisar sin hemland från det kurdiska fängelset.

Möttes upp av säkerhetspolisen

Säpo mötte honom på flygplatsen vid ankomsten till Sverige. Men de kunde inte göra något då han lite mer än ett år senare åkte ner till Syrien igen.

– När jag anlände i Sverige väntade Säpo på mig på flygplatsen. De var lite oroliga över varför jag återvände till Sverige, berättar han och uppger att Säkerhetspolisen skjutsade honom från flygplatsen.

– De började omedelbart ställa frågor om varför jag återvände och vad jag skulle göra i Sverige. De var tydliga från början och sa att jag inte gjort något som strider mot lagen. De sa att det inte fanns någon lag som sa att jag inte fick ansluta mig till al-Dawla eller göra jihad, uppger Khaled Shahadeh.

Säkerhetspolisen har avböjt att kommentera uppgifterna med hänvisning till man inte kan ”svara på frågor om enskilda personer eller ärenden, för att det rör personers integritet”.

I Sverige fick Khaled Shahadeh vård inom den ordinarie, skattefinansierade sjukvården. Något Expressen berättat om tidigare.

Och krigsskadan läkte väl.

– De fixade nerverna. Jag återhämtade mig. Jag gifte mig och återvände med min fru hit, säger Khaled Shahadeh i tv-intervjun.

Khaled Shahadehs barn och fru är kvar i ett kurdkontrollerat läger för familjer till tidigare IS-terrorister. Foto: MAYA ALLERUZZO/AP TT NYHETSBYRÅN

Åkte ner med nyblivna hustrun

Hustrun var en i dag 25-årig kvinna från Göteborg, systern till en av de vänner som Khaled Shahadeh åkte ner till Syrien tillsammans med hösten 2012.

Vännen dog i Syrien 2015.

Efter ett första misslyckat försök att lämna Sverige i februari 2015, där Khaled och hans nyblivna hustru stoppades i Turkiet och skickades tillbaka, lyckades de senare under sommaren samma år ta sig in i Syrien igen.

Men Khaled Shahadeh uppger att återkomsten till IS inte alls blev som han tänkt sig. Han säger att hans återkomst möttes med misstänksamhet och att han fängslades av IS säkerhetstjänst misstänkt för att vara spion.

Jag trodde inte det som sades om säkerhetstjänsten. Jag trodde att de följde islam till 100 procent.

I tv-intervjun som nu gjorts i det kurdiska fängelset i Syrien beskriver Khaled Shahadeh rädslan för att även hans närmaste vänner skulle ange honom för säkerhetstjänsten och ge mer information som skulle kunna peka ut honom som spion.

Han visste att IS säkerhetstjänst inte skulle tveka att avrätta även de egna.

– Det finns de – även bland dina närmaste vänner – som har ovanligt stark lojalitet för IS. Jag var också en sådan. Jag trodde inte det som sades om säkerhetstjänsten. Jag trodde att de följde islam till 100 procent, säger han.

Rädslan för säkerhetstjänsten fick honom att inte våga lämna kalifatet, säger han. Trots att han, hävdar han, under de sista åren egentligen ville fly från IS.

Inga av dessa uppgifter har gått att bekräfta.

Tvärtom har Khaled Shahades pappa så sent som i februari i år uppfattat sonen som fortsatt lojal med IS. Han uppgav då för Expressen att han trodde att sonen aldrig skulle ge upp, att han skulle strida in i det sista, trots familjens övertalningsförsök om att han skulle återvända med sin fru och två barn.

– Han är så envis. Jag tror inte att han ger upp. Han vägrar komma hit. Han tror att han kommer få sitta i fängelse i Sverige, sa pappan då.

Bombardemanget och striderna i Baghouz innebar slutet för IS ”kalifat” våren 2019. Foto: MAYA ALLERUZZO/AP TT NYHETSBYRÅN

Expressens reporter Daniel Olsson träffade Khaled Shahadehs pappa i Angered utanför Göteborg. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Pappan: ”Vi vet ingenting”

Då hade familjen inte hört något från sonen sedan det stora bombardemanget inletts mot IS sista fäste i samhället Baghouz, i östra Syrien.

– Han är där nere. Vi vet ingenting nu. Det är ett svårt läge. De har inget nät längre, sa pappan och var orolig för sina barnbarn.

Inför tv-kameran berättar nu Khaled Shahadeh vad som hände de sista månaderna före IS fall. Inför slutstriden flydde tusentals tidigare anhängare till IS och andra över bergen.

Khaled Shahadeh uppger att han gjorde samma sak och senare greps av kurdiska styrkor.

Hans familj uppger att de har viss kontakt med Khaled Shahadehs hustru och de två barn som fortfarande befinner sig i ett av de kurdiskt kontrollerade tältlägren i Syrien, där många andra svenska kvinnor också befinner sig.

Expressen har tidigare träffat träffat henne i tältlägret, men då var hon fåordig.

– Jag måste fråga min man om tillåtelse för att prata med journalister, sa kvinnan då till Expressens team på plats.

Khaled Shahadeh drömmer fortfarande om kalifatet och en Islamisk Stat. Foto: Privat

Drömmen om kalifatet lever

I den nu aktuella tv-intervjun säger Khaled Shahadeh att han inte förlorat tron på kalifatet, en gammal islamistisk tanke om en stat styrd av islam och sharia, men att han i dag inte ser IS statsbygge som ett förverkligande av den utopin.

– Jag ska inte ljuga för dig. Fortfarande vill vi ha ett kalifat. Vi vill ha en Islamisk stat. Men nu tror jag inte att just denna stat är den riktiga Islamiska staten.

Han beskriver hur hans känslor inför sin egen och kamraternas roll i kriget ändrades med åren.

Hela folket och inte bara min familj vill jag be om förlåtelse.

– Under första resan kände jag att vi hjälpte folket på riktigt. Under andra resan kände jag att jag var en av de som behandlade folk orättvist. I stället för att vara en hjälpande hand blev vi en belastning för folket, säger Khaled Shahadeh och riktar sig till sina föräldrar och ber om deras förlåtelse för det som skett.

– Mina föräldrar försökte få mig att inte åka. Min mamma grät hela tiden. Varje gång jag pratade med henne bad hon mig att återvända, säger han.

– Hela folket och inte bara min familj vill jag be om förlåtelse. Om Sverige vill hjälpa oss, låt dem hjälpa oss. Vi är tacksamma om Sverige hjälper oss ut härifrån.