GT har tagit del av bilder som visar hur gångarna i Nordstan är fyllda med besökare som går nära varandra under årets Black Friday. Såväl GP som Aftonbladet har tidigare uppmärksammat trängseln.

Trots att de skärpta corona-råden – som säger att man ska undvika inomhusmiljöer som köpcentrum och butiker – nyligen förlängts i Västra Götaland och smittskyddsläkarna vädjat till allmänheten blev det trångt ändå.

Enligt Ulrika Carlsson, Nordstans vd, var det fler människor i köpcentret under fredagen jämfört med hur det generellt sett ut under hösten. Hon beskriver en peak under eftermiddagen. Carlsson säger dock samtidigt att köpcentret vidtagit åtgärder med tanke på coronapandemin.

Nordstan tog bort annonserna

– Det som har gjorts är att vi inte har några Black Friday-annonser överhuvudtaget från köpcentrumets sida. Butikerna har spridit ut erbjudanden över hela veckan och man har hållit på sedan i måndags just för att inte skapa en hajp, säger Ulrika Carlsson till GP.

Aftonbladet har pratat med en sjuksköterska som bevittnade trängseln när hon gick förbi köpcentret.

– Det var jämntjockt av folk överallt, det var så mycket människor och det fanns inte en chans att de skulle kunna hålla lämpligt corona-avstånd.

I samband med att de skärpta råden förlängdes i Västra Götaland sa smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg:

– Varje dag blir hundratals människor smittade och några av dem kommer att bli allvarligt sjuka. Det går åt fel håll nu och vi måste alla känna ansvar för det. Samtidigt kan vi alla göra skillnad om vi följer råden. Det gäller mig, det gäller dig och det gäller alla andra människor vi har omkring oss.

