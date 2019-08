Här slår blixtarna ned över Göteborg.

Här slår blixten ned över Göteborg. Foto: Läsarbild

Filmer från Heden i centrala delarna av Göteborg visar hur åskan och blixten slog ned flertalet gånger under tisdagskvällen.

Men ovädret drabbade inte bara Göteborg – utan flera platser i Västsverige.

I Stenungsund, några mil norr om Göteborg, slog blixten ned och orsakade ett automatlarm.

– Men det verkar inte ha blivit någon brand av det, säger Sandra Norland, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten Storgöteborg.

Vädervarningen inför onsdagen

Redan tidigare under tisdagen gick SMHI ut med vädervarningar över hela Västra Götalandsområdet.

Enligt varningen är det under onsdagen stor risk för skyfallsliknande regn med stora inslag av åska.

Tisdagskvällens åskoväder kan alltså ha varit en försmak av vad som komma skall.

Himlen lös upp i åskovädret på tisdagskvällen. Foto: Läsarbild

– Det är en ny front som väntas komma in under sen eftermiddag onsdag. Det kan bli besvärligt med översvämningar och på sina håll kan det också bli väldigt kraftiga kastvindar, sa Johan Groth, meteorolog vid väderinstitutet Storm, tidigare under tisdagen.

Varningen gäller hela Västra Götalands län och SMHI flaggar för 35 millimeter regn på bara några timmar och kraftig åska, men med stora lokala variationer.

Ovädret väntas sedan dra vidare österut sent på onsdagen.