Under vecka åtta bekräftades 5 964 nya fall av covid-19 i Västra Götalandsregionen – en ökning på 25 procent jämfört med veckan dessförinnan.

Störst har ökningen varit bland barn och ungdomar upp till 19 år, och den åldersgrupp där de flesta antalet smittade finns är 40-49-åringar.

I regionens veckorapport över antalet smittade sticker Stenungsunds kommun ut som den värst drabbade just nu.

Under vecka åtta rapporterades 218 nya fall vilket innebär 81 fall per 10 000 invånare, den högsta så kallade incidensen bland kommunerna i Västra Götaland.

– Vi ser att det är hushållssmitta i familjer. Det förekommer i ett visst bostadsområde, säger Kicki Nordberg, kommundirektör i Stenungsund.

”Självklart oroväckande”

– Det är självklart oroväckande höga siffror. Vi ska ha möte med smittskyddet i morgon (fredag).

Elisabeth Andreasson, sektorchef Utbildning i Stenungsunds kommun, konstaterar att många invånare har testat sig för covid-19 i samband med sportlovet vecka sju.

– Det är många fler som tagit prover både inför, under och efter lovet. Det är en stor ökning av testningen. Därför upptäcker vi också fler fall, säger hon.

Elisabeth Andreasson berättar att kommunen haft flera möten med Smittskydd Västra Götaland under de senaste två veckorna sedan man märkt en uppgång av antalet smittade.

– Vi ser allvarligt på den situation som råder och vill göra allt för att bryta trenden. Därför samlas vi många på de här mötena. Förutom Smittskydd VGR deltar vårdcentraler, medicinskt ledningsansvarig inom skolan, kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande, kommunikationschef, säkerhetssamordnare, socialchef och jag som är utbildningschef, säger hon.

Många ungdomar i gymnasieåldern smittade

– Vi försöker utreda hur smittan ter sig i kommunen. Det vi har sett den här veckan är att det ökat i åldersgruppen 10-19 år. Främst handlar det om ungdomar i gymnasieåldern. Men vi ser samtidigt en tydlig ökning av smitta även i grundskolan.

Elisabeth Andreasson vill inte förklara ett ökat antal fall med att det varit sportlov.

– Man pratar ju om att loven är riskabla utifrån att man kanske träffas på andra sätt än vanligt. Men testningen ökade ju också mycket i och med sportlovet, och vi såg att antalet fall ökade även veckan innan.

William Sörqvist, 19. Orust. Servitör.Hur gör du för att skydda dig mot coronaviruset?– Jag har många äldre släktingar omkring mig och tänker på att visa respekt genom att tvätta händerna ofta. Åker jag kollektivt använder jag munskyddoch är jag ute så är avstånd jätteviktigt. Foto: Mikael Berglund. / Mikael Berglund. Natali Jonsson, 34. Tjörn. Mamma.Hur gör du för att skydda dig mot coronaviruset?– Jag försöker att handla sent när det är mindre folk i matbutikerna. Försöker att hålla mig hemma så mycket som det går, jag går bara ut bland folk om det är nödvändigt. Foto: Mikael Berglund. / Mikael Berglund. David Rosqvist, 33. Stenungsund. Butiksägare.Hur gör du för att skydda dig mot coronaviruset?– Vi träffar mycket folk i butiken men jag känner mig ändå väldigt trygg här med de åtgärder vi har gjort och de rekommendationer som finns. Men handsprita händerna och håll avstånd är det viktigaste för att minska smittan. Foto: Mikael Berglund. / Mikael Berglund. Elina Pileblad, 31. Stenungsund. Butiksbiträde.Hur gör du för att skydda dig mot coronaviruset?– Jag försöker att handla det som går på nätet för att slippa vara ute bland folk, både för min och deras skull med tanke på smittorisken. När det gäller mataffärer så går jag och handlar själv och tar inte med mig barnen. Foto: Mikael Berglund. / Mikael Berglund. Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Kommunen följde smittskyddets rekommendationer att högstadie- och gymnasieelever skulle vara hemma och studera på distans veckan efter sportlovet.

– Vi hade redan vidtagit åtgärder på gymnasiet där rekommendationen är att ha max 20 procents platsförlagd undervisning. Vi ligger ännu lägre just eftersom vi sett en ökad smittspridning, säger Elisabeth Andreasson och tillägger:

– I samband med sportlovet och även nu efter har vi gått ut med information till invånarna via både lokalpress, vår hemsida och Facebook. Vi uppmanar alla att fortsätta följa de rekommendationer som finns, framför allt att undvika trängsel. Vi uppmanar också alla med symtom att testa sig.

Dubbelt så många fall i Alingsås

Ökningen av antalet smittade är alltså stor i hela regionen och en annan kommun som sticker ut i statistiken är Alingsås.

Där har det varit en dryg fördubbling av antalet fall mellan vecka sju och åtta enligt regionens veckorapport. Där ökade antalet fall från 96 till 231.

Den kommun som under hittills under pandemin haft högst incidens av covid-19 är Ale. Där har totalt 848 personer per 10 000 invånare bekräftats smittade av viruset.

Samtidigt som regionen rapporterar om en ökning av coronafallen kunde på torsdagen skönjas en liten nedgång i antalet inlagda på regionens sjukhus. Från 315 personer på onsdagen till 290 under torsdagen.

Av dessa vårdas på torsdagen 48 personer på intensiven, jämfört med 52 personer dagen innan.

Totalt har 2 115 personer avlidit av covid-19 i Västra Götaland, enligt siffror fram till 3 mars. De avlidnas snittålder var 83 år och 91 procent av fallen gäller personer 70 år och äldre.

Så är coronaläget i din kommun Kommun, antal fall och incidens (antal fall per 10 000 invånare). Siffror för vecka 8. Ale: 171/55 Alingsås: 231/56 Bengtsfors: 6/6 Bollebygd: 61/64 Borås: 339/30 Dals-Ed: 6/12 Essunga: 17/30 Falköping: 73/22 Färgelanda: 8/12 Grästorp: 9/16 Gullspång: 6/11 Göteborg: 2178/38 Götene: 23/17 Herrljunga: 15/16 Hjo: 2/2 Härryda: 213/56 Karlsborg: 11/16 Kungälv: 271/58 Lerum: 171/40 Lidköping: 86/21 Lilla Edet: 48/34 Lysekil: 40/27 Mariestad: 19/8 Mark: 53/15 Mellerud: 16/17 Munkedal: 19/18 Mölndal: 339/49 Orust: 80/53 Partille: 195/50 Skara: 57/30 Skövde: 108/19 Sotenäs: 26/29 Stenungsund: 218/81 Strömstad: 21/16 Svenljunga: 11/10 Tanum: 35/27 Tibro: 7/6 Tidaholm: 17/13 Tjörn: 60/37 Tranemo: 13/11 Trollhättan: 169/29 Töreboda: 1/1 Uddevalla: 124/22 Ulricehamn: 27/11 Vara: 26/16 Vårgårda: 25/21 Vänersborg: 115/29 Åmål: 23/18 Öckerö: 33/26 Källa: Västra Götalandsregionen Visa mer

