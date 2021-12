Här kan du se försvarets julgransflygning i veckan

Blekinge flygflottilj, F17, genomför formationsflygning med start 09.43 i Ystad. Ingen reservdag inplanerad.

09:43 Ystad

09:46 Skurup

09:49 Trelleborg

09:54 Falsterbo

09:57 Malmö

09:59 Bjärred

10:00 Löddeköpinge

10:02 Landskrona

10:05 Helsingborg

10:08 Ängelholm

10:13 Halmstad

10:18 Falkenberg

10:21 Varberg

10:27 Kungsbacka

10:31 Göteborg

10:37 Lerum

10:42 Borås

13:30 Öland Södra

13:36 Kalmar

13:39 Borgholm

13:47 Öland Norra

13:56 Visby

14:15 Västervik

14:23 Oskarshamn

14:34 Högsby

14:36 Växjö

14:41 Vislanda

14:45 Älmhult

14:47 Osby

14:50 Hässleholm

14:56 Kristianstad

15:02 Karlshamn

15:06 Ronneby

15:07 Nättraby

15:08 Lyckeby

15:10 Jämjö

15:12 Rödeby

15:13 Trossö

15:18 Hasslö

15:20 Kallinge

--------------

Också Luftstridsskolan genomför sin julgransflygning med SK 60 under tisdagen. Den skulle egentligen ha ägt rum under måndagen men fick ställas in på grund av vädret.

13:30 Start Malmen

13:41 Vingåker

13:47 Arboga

13:49 Köping

13:52 Hallstahammar

13:55 Västerås

14:11 Uppsala (stad/Uppsala garnison)

14:16 Märsta

14:23 Stockholm

14:29 Muskö (Marinstaben)

14:31 Nynäshamn

14:40 Nyköping

14:49 Norrköping

14:57 Linköping

Tiderna är ungefärliga. Se F17:s respektive Luftstridsskolans Facebooksidor för eventuella ändringar.