Här får vårdcentralerna tält av Försvarsmakten

Vårdcentralen tog själva kontakt med Västra Götalandregionens enhet för säkerhet och beredskap. Foto: Distriktsläkarna i Västra Götaland Tidigare har undersökningar fått göras utomhus. Foto: Distriktsläkarna i Västra Götaland Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

På onsdagen levererades två tält, fem gånger åtta meter stora, till Distriktsläkarna i Västra Götalands mottagningar i Kviberg och Mölndal.

De har själva tagit kontakt med Västra Götalandregionens enhet för säkerhet och beredskap.

Sedan levererades tälten från Försvarsmakten i Skövde och står nu utanför de båda vårdcentralerna.

– Det är ett sätt för att vi ska kunna ta hand om personer med luftvägssymptom på ett säkert sätt, för att vi inte ska få in smitta på enheten eller att andra patienter och våran personal ska smittas, säger Kristian Liff, verksamhetschef på Distriktsläkarna i Västra Götaland AB.

Försvarsmakten levererade och byggde upp tältet på onsdagen. Foto: Distriktsläkarna i Västra Götaland

Tidigare har de båda vårdcentralerna fått undersöka personerna med luftvägssymptom utomhus av personal i skyddskläder, samma undersökningar kommer nu i stället att ske inne i tälten.

Kristian Liff har också en uppmaning till allmänheten.

– Ta kontakt med oss först, vid lindriga symptom så behöver man inte söka sjukvård. Men är det svårare symptom men där man inte behöver besöka en akutmottagning så ska man kunna bli undersökt oss av i tältet. Att stå utomhus har inte varit optimalt när det är kallt och blåser. Nu kan vi undersöka dem på ett värdigt och bättre sätt, säger han.

Närhälsan följer samma linje

Även Närhälsan har fått tält levererade från Försvarsmakten till några av sina vårdcentraler runtom i Västra Götalandsregionen.

Detta efter vårdcentralernas egna önskemål.

Under onsdagen var planen att leverera tält till Närhälsan i Gamlestaden i Göteborg, Ulricehamn, Torslanda och Alingsås.

– Jag vet inte hur det har gått med den i Alingsås, men det är alltså fyra tält än så länge, säger Björn Johansson, kommunikatör vid Närhälsan.

Flera av Närhälsans vårdcentraler har fått tält levererade. Foto: HANNA BRUNLÖF

Ytterligare en handfull vårdcentraler ska enligt plan få tält levererade framöver.

I något fall är önskemålet i stället en buss, men principen är den samma.

– Tanken är att separera patientflödena och handlar då främst om de vårdcentraler som inte har möjlighet att göra detta inne i lokalerna. Därför har de tälten som extra lokaler, säger Björn Johansson.

Han är dock tydlig med att poängtera att tälten inte är några provtagningstält för coronaviruset.

– Detta gäller för sjuka i allmänhet. Om man ser att någon har symtom kan man på ett smidigt sätt slussa in dem genom en annan gång, säger Björn Johansson.

Vill särskilja patienterna

Även vårdcentralen Kusten i Ytterby har fått ett tält uppmonterat utanför sin mottagning, något som även uppmärksammats av Kungälvs-Posten.

Agneta Hamilton, verksamhetschef, vårdcentralen Kusten i Ytterby. Foto: PRIVAT

– Det handlar om att vi ska kunna undersöka infektionspatienter på ett säkert sätt, säger Agneta Hamilton, verksamhetschef, och fortsätter:

– Vi är en stor vårdcentral med över 18 000 listade patienter och vi har under rådande omständigheter försökt erbjuda våra patienter möjlighet till konsultation via telefon samt hembesök. Ingen med luftvägsbesvär ska komma in på vårdcentralen. Nu har vi hittat ett enklare sätt för människor med svårbedömda luftvägssymptom.

Tältet är uppbyggt av Frivilliga resursgruppen, FRG, som är en del av civilförsvaret, och bemannas av vårdcentralens personal med skyddskläder.

Sjukvårdstält utanför vårdcentralen i Ytterby. Foto: LÄSARBILD

– Vi behöver kunna ta hand om våra listade patienter på ett säkert sätt och då är det här en bra lösning, säger Agneta Hamilton.

Dock genomförs inga coronatester i tältet och de tar inte emot drop in-besök. Patienter som personalen bedömer behöver testas för det nya coronviruset skickas vidare till sjukhus.

LÄS MER: Här ska smittade specialvårdas

LÄS MER: Här rullar fältsjukhuset från Göteborg i väg

LÄS MER: Sahlgrenska tar hjälp av Försvarsmakten

TV: Vid Östra sjukhuset bygger Försvarsmakten ett fältsjukhus